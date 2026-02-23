Emiliano Arias Pacheco 18:25 - 22 febrero 2026
Pumas vs Rayados: la mejor tarde de Álvaro Angulo en México en imágenes
El colombiano anotó dos goles en el primer tiempo para poner en ventaja a los Pumas
/ 12 Keylor Navas festejando el gol de Angulo | MEXSPORT
/ 12 Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT
/ 12 Víctor Guzmán y Juninho disputando un balón | MEXSPORT
/ 12 Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT
/ 12 Doménec Torrent, entrenador de Rayados, y Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en caluroso saludo | MEXSPORT
/ 12 Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT
/ 12 Keylor Navas atajando un balón en duelo ante Rayados | MEXSPORT
/ 12 La Rebel en Pebetero animando a los Pumas | IMAGO7
/ 12 Goya, la nueva mascota de Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7
/ 12 Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7
/ 12 Álvaro Angulo festejando su doblete ante Rayados | IMAGO7
/ 12 Álvaro Angulo y jugadores de Pumas festejando el gol | IMAGO7
1 / 12 Keylor Navas festejando el gol de Angulo | MEXSPORT
2 / 12 Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT
3 / 12 Víctor Guzmán y Juninho disputando un balón | MEXSPORT
4 / 12 Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT
5 / 12 Doménec Torrent, entrenador de Rayados, y Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en caluroso saludo | MEXSPORT
6 / 12 Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT
7 / 12 Keylor Navas atajando un balón en duelo ante Rayados | MEXSPORT
8 / 12 La Rebel en Pebetero animando a los Pumas | IMAGO7
9 / 12 Goya, la nueva mascota de Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7
10 / 12 Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7
11 / 12 Álvaro Angulo festejando su doblete ante Rayados | IMAGO7
12 / 12 Álvaro Angulo y jugadores de Pumas festejando el gol | IMAGO7
Galería de fotos 12 Fotos