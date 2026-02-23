Pumas vs Rayados: la mejor tarde de Álvaro Angulo en México en imágenes

/ 12 Keylor Navas festejando el gol de Angulo | MEXSPORT

/ 12 Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT

/ 12 Víctor Guzmán y Juninho disputando un balón | MEXSPORT

/ 12 Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT

/ 12 Doménec Torrent, entrenador de Rayados, y Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en caluroso saludo | MEXSPORT

/ 12 Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT

/ 12 Keylor Navas atajando un balón en duelo ante Rayados | MEXSPORT

/ 12 La Rebel en Pebetero animando a los Pumas | IMAGO7

/ 12 Goya, la nueva mascota de Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

/ 12 Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7

/ 12 Álvaro Angulo festejando su doblete ante Rayados | IMAGO7