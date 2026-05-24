A 18 días del Mundial: Arturo Brizio Carter, el árbitro mexicano que tiene el récord de más expulsiones en Copas del Mundo

Arturo Brizio Carter ocupa un lugar único en la historia de las Copas del Mundo, al ser reconocido como el árbitro que más tarjetas rojas ha mostrado en la máxima competencia de selecciones. El silbante mexicano expulsó a siete futbolistas en apenas seis partidos dirigidos entre los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Su paso por las canchas mundialistas quedó marcado por un estricto apego al reglamento y una postura de cero tolerancia ante las entradas violentas o conductas antideportivas. Esa firmeza lo llevó a sancionar a figuras internacionales y a construir un récord que permanece como una de las marcas más importantes del arbitraje en los Mundiales.

Arturo Brizio Carter durante conferencia de prensa | MEXSPORT

¿Quiénes fueron las víctimas de Brizio?

El historial de Arturo Brizio Carter comenzó en Estados Unidos 1994, durante el partido inaugural entre Alemania y Bolivia, donde expulsó a Marco Antonio Etcheverry. En ese mismo torneo también mostró la tarjeta roja a Rigobert Song, de Camerún, en el duelo ante Brasil, y a Gianfranco Zola, de Italia, en los Octavos de Final contra Nigeria.

Cuatro años más tarde, en Francia 1998, el árbitro mexicano volvió a ser protagonista con decisiones de alto impacto. En el partido entre Francia y Arabia Saudita expulsó a Zinedine Zidane y a Mohammed Al-Khilaiwi, en uno de los encuentros más recordados de aquella edición mundialista.

Zidane fue expulsado en el Mundial de 1998 por Brizio | MexSport

Su lista de expulsiones se completó en los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina, también en Francia 1998, donde mandó a las regaderas a Ariel 'Burrito' Ortega y a Arthur Numan. Con esas dos tarjetas rojas, Brizio Carter llegó a siete expulsiones mundialistas y consolidó su marca histórica.

Un árbitro mexicano sin temor a las grandes figuras

Uno de los aspectos más destacados del récord de Arturo Brizio Carter es que varias de sus expulsiones fueron contra futbolistas de enorme peso internacional. Entre los nombres más importantes aparecen Zinedine Zidane, Gianfranco Zola y Ariel Ortega, jugadores que atravesaban momentos importantes de sus carreras cuando fueron sancionados por el silbante mexicano.

La frecuencia de sus tarjetas rojas también refleja la dureza con la que aplicaba el reglamento, pues sus siete expulsiones en seis partidos equivalen a una tarjeta roja aproximadamente cada 77 minutos de juego. Esa estadística convirtió a Brizio Carter en una referencia de autoridad dentro del arbitraje mundialista.

Brizio en un partido de Necaxa vs Celaya en México | MexSport