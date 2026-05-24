No huele, apesta a Mundial. La Copa del Mundo 2026 está a punto de comenzar y, con ello, las 48 selecciones alistan sus últimos preparativos de cara al torneo que paraliza al planeta. Ahora, a falta de menos de 20 días, los distintos representativos comenzaron a dar sus listas finales de cara a la justa veraniega.

El 11 de mayo fue la fecha límite que dio la FIFA a las 48 selecciones para presentar las prelistas de 35 a 55 jugadores, sin embargo, distintos equipos ya han dejado atrás eso y dieron a conocer a sus convocados.

Mundial 2026: Las listas de todas las selecciones que jugarán la Copa

Grupo A

México

Aún por confirmar

Sudáfrica

Aún por confirmar

Corea del Sur

Porteros: Jo Hyun-Woo (Ulsan HD), Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk Hyundai)

Defensas: Kim Min-Jae (Bayern Munich), Jo Yu-Min (Sharjah), Lee Han-Beom (Midtjylland), Kim Tae-Hyun (Kashima Antlers), Park Jin-Seop (Zhejiang FC), Lee Ki-Hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria Vienna), Seol Young-Woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-Hwan (Daejeon Hana)

Mediocampistas: Yang Hyun-Jun (Celtic), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Hwang In-Beom (Feyenoord), Kim Jin-Kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City), Um Ji-Sung (Swansea City), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-Sung (Mainz), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Oh Hyun-Kyu (Besiktas), Son Heung-Min (LAFC), Cho Kyu-Sung (Midtjylland)

República Checa

Aún por confirmar

Grupo B

Canadá

Aún por confirmar

Bosnia y Herzegovina

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Qatar

Aún por confirmar

Suiza

Porteros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)

Defensas: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)

Mediocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)

Delanteros: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)

Grupo C

Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Éderson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Roger Ibañez (Al Ahli), Wesley (AS Roma)

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Marruecos

Aún por confirmar

Haití

Porteros: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Mediocampistas: Carl Fred Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Delanteros: Don Deedson Louicius (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Ruben Providence (Almere), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros)

Escocia

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Mediocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

Grupo D

Estados Unidos

Aún por confirmar

Australia

Aún por confirmar

Paraguay

Aún por confirmar

Turquía

Aún por confirmar

Grupo E

Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle)

Curazao

Porteros: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo)

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Mediocampistas: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren)

Costa de Marfil

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensas: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Mediocampistas: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Delanteros: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Internazionale), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Ecuador

Aún por confirmar

Grupo F

Países Bajos

Aún por confirmar

Japón

Porteros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defensas: Yūto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Mediocampistas: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)

Delanteros: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden)

Suecia

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mediocampistas: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Túnez

Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defensas: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Omar Rekik (Maribor), Yan Valery (Young Boys), Ali Abdi (Nice), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Raed Chikhaoui (US Monastir), Adam Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Mediocamspitas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Delanteros: Elias Achouri (Copenhagen), Ismaël Gharbi (Augsburg), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Elias Saad (Hannover 96)

Grupo G

Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Egipto

Aún por confirmar

Irán

Aún por confirmar

Nueva Zelanda

Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Mediocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Grupo H

España

Aún por confirmar

Cabo Verde

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)

Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)

Mediocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Arabia Saudita

Aún por confirmar

Uruguay

Aún por confirmar

Grupo I

Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé; (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Mediocampistas: N'Golo Kanté; (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), (Paris Saint-Germain),Desiré; Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Internazionale)

Senegal

Porteros: Édouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza)

Defensas: Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)

Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)

Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Irak

Aún por confirmar

Noruega

Porteros: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV)

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County)

Mediocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Grupo J

Argentina

Aún por confirmar

Argelia

Aún por confirmar

Austria

Porteros: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby)

Defensas: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottehham), Stefan Posch (Mainz 05), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia)

Mediocampistas: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munich), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC)

Delanteros: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)

Jordania

Aún por confirmar

Grupo K

Portugal

Porteros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)

Defensas:Rúben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica)

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leao (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Goncalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincao (Sporting Lisbon)

República Democrática del Congo

Porteros: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)

Defensas: Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Aaron Tshibola (Kilmarnock), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL)

Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland), Charles Pickel (Espanyol), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Meschak Elia (Alanyaspor), Brian Cipenga (Castellón), Gael Kakuta (AEL), Théo Bongonda (Spartak Moscow)

Delanteros: Simon Banza (Al Jazira), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Real Betis)

Uzbekistán

Aún por confirmar

Colombia

Aún por confirmar

Grupo L

Inglaterra

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Tino Livramento (Newcastle United)

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal)

Croacia

Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kobenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg)

Mediocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)

Ghana

Aún por confirmar

Panamá

Aún por confirmar