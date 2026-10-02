La empresa mexicana llevará su espectáculo a Houston el próximo 27 de noviembre como parte de su nueva gira por Estados Unidos

AAA continúa con su expansión internacional y ahora anunció una nueva fecha de su Live Tour en Estados Unidos, con Houston, Texas, como una de las ciudades que recibirá el espectáculo de la empresa mexicana.

La función se llevará a cabo el 27 de noviembre —un día antes de Survivor Series 2026—, en una presentación que seguirá el formato de eventos en vivo que WWE utiliza para llevar su producto a distintas ciudades fuera de sus programas televisados.

La WWE sigue queriendo integrar a AAA como una de sus marcas más importantes; cuando NXT era integrado cerca de los grandes eventos de la promotora estadounidense, lo mismo están ejecutando con la Tres Veces Estelar.

AAA llevará su espectáculo a Houston

La adquisición de AAA por parte de WWE sigue dejando grandes frutos para la ‘Tres Veces Estelar’; siendo un claro ejemplo de este crecimiento, TripleMania 34 Noche 1 en Las Vegas y Worlds Collide Chicago recientemente.

Ahora, como normalmente WWE ha hecho en México de venir con Live Tours, será el turno de AAA, pero en Estados Unidos. Siendo las primeras excursiones a territorio americano, Houston representa una nueva oportunidad para que la afición mexicana y estadounidense pueda disfrutar de cerca a las principales estrellas de la compañía, en una ciudad con una importante comunidad latina.

Con las grandes caras de La Caravana Estelar de cara al show, la empresa continuará anunciando la información correspondiente al evento, incluidos los luchadores que formarán parte de la función.

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Una experiencia que ayudará a reforzar Survivor Series

WWE busca que AAA siga teniendo el buen recibimiento que ha tenido en los últimos eventos que ha llevado a cabo con NXT, llevando al gran talento de la Tres Veces Estelar a probar suerte en el roster principal para tener más exposición junto con sus campeonatos y tradiciones.

Las emociones siguen creciendo de cara a uno de los cuatro eventos más importantes de WWE, acompañado de AAA para que los fanaticos sigan disfrutando de uno de los deportes de mayor tradición en México con todos sus colores y dejando a la afición mexicana como las mejores en todo el mundo del deporte.