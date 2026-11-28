La dependencia explica que la transición hacia los métodos digitales será gradual durante 2027 / Especial

La Secretaría de Hacienda descartó que los pagos en efectivo sean eliminados a partir del 18 de diciembre

La posibilidad de que los automovilistas mexicanos dejen de utilizar dinero en efectivo para pagar gasolina o transitar por las autopistas del país ha generado dudas e inconformidades entre los usuarios. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró cómo se llevará a cabo la implementación de los pagos digitales en ambos sectores y qué sucederá a partir del próximo 18 de diciembre.

Mediante una tarjeta informativa emitida en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la dependencia precisó que los pagos con billetes y monedas no serán eliminados de manera inmediata, por lo que los consumidores podrán continuar utilizando esta forma de pago tanto en las estaciones de servicio como en las casetas de peaje.

Sin embargo, el Gobierno de México sí contempla una estrategia para reducir paulatinamente el uso de efectivo mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten las transacciones digitales. Este proceso se desarrollará a lo largo de 2027, tomando en consideración las necesidades de los usuarios y de las empresas involucradas.

Hacienda aclaró qué sucederá con los pagos en efectivo en casetas y gasolineras / Magnific

¿Se eliminará el pago en efectivo en casetas y gasolineras el 18 de diciembre?

Una de las principales dudas entre los automovilistas surgió ante la posibilidad de que, a partir del 18 de diciembre de 2026, las estaciones de servicio y las casetas de cobro dejaran de aceptar dinero en efectivo, obligando a los usuarios a recurrir exclusivamente a medios electrónicos.

Al respecto, Hacienda aclaró que el efectivo no será eliminado como forma de pago a partir de esa fecha. Lo que se contempla es establecer planes de implementación gradual que permitan avanzar hacia una reducción en el uso de billetes y monedas, sin que esto represente un cambio inmediato en las operaciones cotidianas de ambos sectores.

De esta manera, los automovilistas que acostumbran pagar la gasolina o las cuotas de las autopistas en efectivo podrán continuar haciéndolo, mientras se definen las disposiciones y los mecanismos necesarios para ampliar la disponibilidad de los pagos digitales.

El efectivo no será eliminado a partir del 18 de diciembre / Especial

¿Cómo será la transición hacia los pagos digitales en 2027?

La estrategia impulsada por la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contempla el desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan a las gasolineras y a los operadores de casetas de peaje recibir pagos mediante herramientas digitales.

La implementación se realizará de manera gradual durante 2027, con la intención de que los establecimientos y operadores cuenten con la infraestructura necesaria para incorporar nuevas alternativas de pago y reducir progresivamente su dependencia del efectivo.

Por ahora, la información difundida por las autoridades no establece un calendario detallado sobre las diferentes etapas del proceso, tampoco precisa una fecha definitiva para que los billetes y monedas dejen de aceptarse en estos establecimientos.

México busca reducir gradualmente el uso de billetes y monedas / Magnific

Hacienda mantiene diálogo con gasolineras, bancos y operadores de autopistas

Ante las críticas e inconformidades que ha generado la medida, la Secretaría de Hacienda aseguró que mantiene un diálogo permanente y colaborativo con representantes del sector gasolinero, instituciones bancarias y prestadores de servicios financieros.

En el caso de las autopistas, también se contempla la participación de Caminos y Puentes Federales (Capufe), concesionarios y operadores de sistemas de telepeaje, quienes forman parte del proceso para definir las disposiciones legales que establecerán la gradualidad de los cambios.

La intención, de acuerdo con la información de las autoridades, es que las medidas atiendan las necesidades operativas de los sectores involucrados y que su implementación no genere afectaciones para los usuarios que diariamente utilizan estos servicios.

¿Será obligatorio pagar con tarjeta o TAG en casetas y gasolineras?

Aunque la estrategia federal busca ampliar el uso de herramientas digitales, Hacienda no ha establecido que los automovilistas deban utilizar exclusivamente tarjetas bancarias, dispositivos TAG u otros medios electrónicos a partir del próximo 18 de diciembre.

Los detalles sobre los métodos de pago que se incorporarán, las etapas de implementación y las posibles restricciones al uso de efectivo deberán definirse conforme avance el proceso durante 2027.