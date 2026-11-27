Hacienda incluyó el expendio de gasolina y el cobro de peajes entre las actividades que deberán adoptar medios de pago electrónicos

La forma de pagar en gasolineras y casetas de cobro en México cambiará con la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que estas actividades deberán aceptar únicamente medios de pago digitales y electrónicos, como tarjetas bancarias, códigos QR y sistemas de telepeaje.

La disposición quedó establecida en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entró en vigor este viernes 27 de noviembre de 2026. En el documento, Hacienda identificó como sectores estratégicos a Hidrocarburos e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, específicamente para el expendio al público de gasolina y diésel, así como el cobro de peajes.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. El acuerdo establece que la transición del efectivo a los medios electrónicos deberá realizarse de manera gradual. Para ello, las autoridades competentes de cada sector cuentan con 15 días hábiles para publicar las disposiciones administrativas que definirán los requisitos, mecanismos, condiciones y fechas para aplicar la medida.

Las casetas de cobro están incluidas en la transición hacia los pagos electrónicos./especial

Medios de pago digitales

El artículo 2 de la Ley de Economía Digital reconoce distintas herramientas para realizar pagos electrónicos. Entre ellas se encuentran los códigos QR, los dispositivos con tecnología NFC y las tarjetas de crédito y débito.

También se contemplan las órdenes de transferencia de fondos, así como los sistemas de telepeaje y cobro electrónico de cuotas, utilizados para cubrir el paso por carreteras de cuota.Estos mecanismos permitirán realizar operaciones sin entregar dinero en efectivo. No obstante, las disposiciones específicas de cada sector deberán precisar cómo se implementará la recepción de estos medios de pago y cuáles serán las obligaciones para los establecimientos y operadores.

¿Se podrá pagar en efectivo si falla el sistema?

La legislación contempla excepciones para situaciones en las que una contingencia impida recibir pagos digitales o electrónicos. En esos casos, se permitirá utilizar efectivo o cheques para completar las operaciones.