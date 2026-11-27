Hoy No Circula 27 de noviembre: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?

Conoce qué vehículos deberán descansar este viernes 27 de noviembre en CDMX y Edomex. / iStock

Los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2 deberán descansar este viernes. Conoce los horarios y qué autos están exentos.

Si tienes pensado salir en automóvil este viernes 27 de noviembre, toma en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, pues algunos vehículos deberán suspender su circulación para evitar una multa. De acuerdo con el calendario habitual, este viernes corresponde descansar a los automóviles con engomado azul, placas con terminación 9 y 0, y hologramas de verificación 1 y 2.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán revisar las características de su vehículo antes de salir de casa.

¿Qué autos no circulan el viernes 27 de noviembre?

Este viernes, las restricciones del Hoy No Circula aplican para los siguientes vehículos: Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2. Los automóviles que tengan estas características no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las zonas donde opera el programa. En el caso de los vehículos con placas foráneas, también deberán respetar las restricciones correspondientes. Además, de lunes a viernes tienen prohibido circular de las 5:00 a las 11:00 horas, independientemente de la terminación de su matrícula.

Los vehículos con engomado Azul, placas 9 y 0, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos con holograma 00 y 0 podrán circular con normalidad este viernes, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cuentan con las exenciones correspondientes.

También existen otras excepciones contempladas en el programa, como algunos vehículos de emergencia, transporte público y unidades destinadas a servicios específicos.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas donde está vigente la restricción.

Entre ellos se encuentran Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca y Atizapán de Zaragoza.

Por ello, los automovilistas que circulen entre ambas entidades deben revisar las restricciones antes de utilizar su vehículo.

Este viernes aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex. / iStock

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta el último reporte consultado, no se tiene registro de una contingencia ambiental que active el Doble Hoy No Circula para este viernes 27 de noviembre.

Por lo tanto, se mantiene el calendario habitual, aunque se recomienda estar pendiente de los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que las condiciones de calidad del aire podrían modificar las restricciones.