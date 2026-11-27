¿Va a nevar en CDMX? Protección Civil alerta por posible caída de nieve este fin de semana

La primera tormenta invernal provocará un descenso de temperatura en CDMX. / iStock

La primera tormenta invernal de la temporada podría provocar nieve o aguanieve en las zonas más altas de la capital

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana de bajas temperaturas debido a la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, fenómeno que podría ocasionar la caída de nieve o aguanieve en algunas regiones de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante las condiciones meteorológicas que se presentarán del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, periodo en el que también se esperan lluvias y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema provocará un importante descenso de las temperaturas en diferentes entidades del centro del país, además de generar condiciones favorables para las precipitaciones invernales.

¿En qué zonas de la CDMX podría nevar este fin de semana?

Protección Civil informó que existe la posibilidad de que se registre nieve o aguanieve en las regiones montañosas ubicadas al sur y poniente de la Ciudad de México.

Las condiciones más favorables para que ocurra este fenómeno se presentarán durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no se pronostica la caída de nieve en la zona urbana de la capital, por lo que la posibilidad se limita a regiones de mayor altitud.

Hasta el momento, no se ha establecido un porcentaje específico de probabilidad de que ocurra este fenómeno.

Entre las alcaldías que cuentan con zonas montañosas donde podría presentarse este fenómeno se encuentran: Tlalpan: zona del Ajusco.

Milpa Alta: regiones montañosas.

Cuajimalpa: zonas altas y boscosas.

Magdalena Contreras: Los Dinamos.

Álvaro Obregón: zonas boscosas del poniente. La posibilidad de nevadas dependerá de factores como la altitud, la humedad y las temperaturas que se registren durante las próximas horas.

CDMX registrará temperaturas de hasta -2 grados

Además de la posible caída de nieve, las autoridades advirtieron que las temperaturas podrían descender hasta los -2 grados Celsius en las zonas altas de la capital, principalmente durante las madrugadas.

El pronóstico también contempla precipitaciones que podrían superar los 70 milímetros y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, condiciones que incrementarían el riesgo de encharcamientos, inundaciones y accidentes viales.

Durante el domingo 29 de noviembre se prevé que la tormenta invernal comience a perder fuerza, aunque continuará el ambiente frío durante las primeras horas del día.

CDMX enfrentará un fin de semana de frío intenso y fuertes lluvias. / iStock

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