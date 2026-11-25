Conagua alerta por primera tormenta invernal de 2026: ¿Cuándo llegará y qué estados afectará?

Conagua alerta por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada. / iStock

El fenómeno provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias torrenciales y posibles nevadas en distintas regiones de México

¡Prepara las chamarras y cobijas! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la formación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, fenómeno meteorológico que ocasionará bajas temperaturas, lluvias y posible caída de nieve o aguanieve en diferentes estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas comenzarán a cambiar desde el jueves 26 de noviembre, debido al ingreso de una vaguada polar sobre el noroeste y occidente del territorio nacional.

Este sistema meteorológico dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, cuyos efectos se extenderán durante el fin de semana hacia distintas regiones de México, incluyendo el centro del país.

¿Cuándo llegará la primera tormenta invernal a México?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, será durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre de 2026 cuando se forme la primera tormenta invernal sobre el occidente de México.

Sin embargo, desde la noche del jueves podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en algunas regiones montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el sábado 28 de noviembre, se prevé que el fenómeno avance hacia el centro del territorio nacional, donde mantendrá las condiciones de frío y precipitaciones.

Las bajas temperaturas se intensificarán durante el fin de semana. / CONAGUA

¿Qué estados serán afectados por la primera tormenta invernal?

Durante el viernes 27 de noviembre, las autoridades meteorológicas pronostican las siguientes condiciones: Lluvias torrenciales: Michoacán y Guerrero.

Lluvias intensas: Jalisco, Colima y Estado de México.

Lluvias muy fuertes: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Posible caída de nieve o aguanieve: regiones montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, con posibilidad de extenderse hacia el centro y oriente del país.

La primera tormenta invernal se formaría el viernes 27 de noviembre. / iStock

¿La primera tormenta invernal afectará a la CDMX?

La Ciudad de México también resentirá los efectos de las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. El viernes se esperan precipitaciones muy fuertes y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.