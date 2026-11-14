Frío en CDMX: activan Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados este domingo 15 de noviembre

Protección Civil activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX para este domingo. / IA

Protección Civil advirtió sobre un nuevo descenso de temperaturas durante la madrugada y mañana; conoce qué demarcaciones serán las más afectadas y hasta qué hora estará vigente la alerta

Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México. Para este domingo 15 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante las primeras horas del día.

El aviso preventivo contempla principalmente las zonas altas del sur y poniente de la capital, donde el frío podría sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana.

¿Qué alcaldías tendrán Alerta Amarilla por frío en CDMX?

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, las seis demarcaciones que tendrán bajas temperaturas son: Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco En estas alcaldías, el termómetro podría descender hasta los 4 grados, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes tomar precauciones, especialmente a quienes salen de casa durante las primeras horas del domingo.

El frío continuará en la CDMX durante las primeras horas de este domingo 15 de noviembre. / iStock

¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla por bajas temperaturas estará vigente durante la madrugada y mañana del domingo 15 de noviembre, hasta las 08:00 horas.

Por ello, se recomienda prestar especial atención a las condiciones del clima si se realizan actividades al aire libre o se necesita salir temprano de casa.

¿Cómo protegerse del frío en CDMX?

Ante el descenso de temperaturas, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud y prevenir enfermedades respiratorias: Abrigarse adecuadamente y utilizar varias capas de ropa.

Cubrir nariz y boca para evitar respirar directamente el aire frío.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a las mascotas y evitar que permanezcan a la intemperie.

Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Evitar utilizar anafres o calentadores de combustión en espacios cerrados. Las autoridades capitalinas también exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender cualquier actualización del pronóstico meteorológico.