Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México. Para este domingo 15 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante las primeras horas del día.
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El aviso preventivo contempla principalmente las zonas altas del sur y poniente de la capital, donde el frío podría sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y la mañana.
¿Qué alcaldías tendrán Alerta Amarilla por frío en CDMX?
De acuerdo con el reporte de Protección Civil, las seis demarcaciones que tendrán bajas temperaturas son:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
La Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
En estas alcaldías, el termómetro podría descender hasta los 4 grados, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes tomar precauciones, especialmente a quienes salen de casa durante las primeras horas del domingo.
¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?
La Alerta Amarilla por bajas temperaturas estará vigente durante la madrugada y mañana del domingo 15 de noviembre, hasta las 08:00 horas.
Por ello, se recomienda prestar especial atención a las condiciones del clima si se realizan actividades al aire libre o se necesita salir temprano de casa.
¿Cómo protegerse del frío en CDMX?
Ante el descenso de temperaturas, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud y prevenir enfermedades respiratorias:
Abrigarse adecuadamente y utilizar varias capas de ropa.
Cubrir nariz y boca para evitar respirar directamente el aire frío.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Resguardar a las mascotas y evitar que permanezcan a la intemperie.
Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Evitar utilizar anafres o calentadores de combustión en espacios cerrados.
Las autoridades capitalinas también exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender cualquier actualización del pronóstico meteorológico.