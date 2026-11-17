Inundaciones en Coatzacoalcos dejan casas bajo el agua; evacúan familias y cierran el Malecón

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintas colonias de Coatzacoalcos, Veracruz, este martes 17 de noviembre. / @marcoaguiro

Las fuertes lluvias provocadas por el Frente Frío 6 afectaron al menos 14 colonias de Veracruz; Protección Civil activó operativos de rescate y habilitó un refugio temporal

Las inundaciones en Coatzacoalcos, Veracruz, encendieron las alertas este martes 17 de noviembre, luego de que las fuertes lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 6 provocaran anegamientos en viviendas, calles y avenidas. La emergencia obligó a evacuar a familias, desplegar equipos de rescate y cerrar un tramo del Malecón Costero debido a los daños registrados en la infraestructura.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades municipales y medios locales, las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y afectaron distintos sectores de la ciudad. Entre las zonas con mayores problemas se encuentran Santa Rosa, CNOP y Puerto Esmeralda, donde se reportaron viviendas inundadas, canales con niveles elevados de agua y vehículos varados.

¿Qué colonias de Coatzacoalcos están inundadas?

El reporte municipal identificó afectaciones en diferentes puntos de Coatzacoalcos. Entre las colonias y sectores señalados se encuentran: El Tesoro

Independencia

María de la Piedad

Veracruz

Los Almendros

Miguel Hidalgo

Fovissste

CNOP

Puerto Esmeralda

Divina Providencia

Constituyentes

Santa María

Brisas del Golfo

Santa Rosa Aunque el primer balance del Ayuntamiento mencionó nueve colonias afectadas, posteriormente se difundió un listado de 14 sectores con reportes de inundaciones y anegamientos. En Santa Rosa, algunas familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el incremento del nivel del agua. Una adulta mayor evacuada de esta zona relató que el líquido alcanzó aproximadamente medio metro dentro de su habitación.

El Frente Frío 6 ocasionó severas afectaciones en calles y viviendas de Coatzacoalcos. / @marcoaguiro

Cierran tramo del Malecón Costero por daños

Las inundaciones también provocaron afectaciones en una de las vialidades importantes de Coatzacoalcos. Las autoridades determinaron el cierre total de ambos carriles del Malecón Costero, en el tramo comprendido entre la avenida Jirafas y el hotel Holiday Inn.

En esta zona se reportó un hundimiento y fractura del concreto hidráulico, por lo que elementos de Tránsito acordonaron el área para evitar accidentes y permitir las labores correspondientes.

Además, se reportaron dos postes derribados y vehículos afectados por el ingreso del agua en distintos puntos de la ciudad.

Habilitan refugio temporal para familias afectadas

Ante la emergencia, Protección Civil activó un operativo desde las 5:30 horas de este martes, con apoyo de ambulancias y embarcaciones para auxiliar a los habitantes de las zonas con mayores niveles de agua.

El Ayuntamiento también habilitó un refugio temporal en el Centro de Día del Adulto Mayor, ubicado en las instalaciones del INAPAM, en la calle Román Marín número 1000, colonia Manuel Ávila Camacho.

En este espacio se brinda atención a las personas que tuvieron que salir de sus viviendas, además de alimentos y asistencia médica.

Las autoridades pidieron a la población evitar circular por calles inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

Familias de Coatzacoalcos tuvieron que abandonar sus viviendas ante el incremento del nivel del agua. / @SEMAR_mx

¿Por qué se inundó Coatzacoalcos este 17 de noviembre?

Las precipitaciones están relacionadas con los efectos del Frente Frío número 6 y su masa de aire polar, sistemas que provocaron lluvias fuertes en diferentes regiones de Veracruz.

De acuerdo con los reportes locales, las lluvias comenzaron aproximadamente a las 2:00 horas, disminuyeron alrededor de las 9:00 y posteriormente regresaron.

Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de que las precipitaciones continuaran durante el resto del día, por lo que se mantuvieron activos los recorridos de vigilancia y atención a las familias afectadas.

Suspenden clases por inundaciones en Coatzacoalcos

Las condiciones climáticas también complicaron las actividades escolares. Entre los planteles que anunciaron la suspensión de clases presenciales se encuentra el CETIS 79, debido a las dificultades de movilidad y las afectaciones provocadas por las lluvias.