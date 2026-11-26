¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia ante la primera tormenta invernal 2026 en México?

Protección Civil recomienda contar con provisiones y artículos de primera necesidad ante posibles nevadas, inundaciones y cortes de electricidad

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 podría provocar afectaciones en diferentes regiones de México. Ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas dificulten las actividades cotidianas, las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad.

El fenómeno comenzará a generar efectos este jueves 26 de noviembre, aunque se espera que alcance su mayor intensidad durante el viernes 27 y sábado 28. Entre los principales riesgos se encuentran las inundaciones, los cortes de electricidad y el aislamiento de comunidades a consecuencia de las posibles nevadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta se origina por la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como por el ingreso de humedad del océano Pacífico y los remanentes de la masa de aire ártico relacionada con el frente frío número 8.

¿Qué artículos debe contener una mochila de emergencia ante una tormenta invernal?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomiendan que las familias dispongan de recursos suficientes para atender sus necesidades durante las primeras 72 horas de una emergencia, especialmente si deben abandonar temporalmente su vivienda.

Además de los suministros básicos, durante la temporada invernal es necesario considerar productos que ayuden a conservar el calor corporal, mantener la comunicación con familiares y autoridades, así como atender posibles lesiones o complicaciones de salud. Estos son los artículos que debes incluir en tu mochila de emergencia: Agua potable: botellas de agua envasada para consumo personal.

Alimentos no perecederos: conservas, barras energéticas y productos que no necesiten refrigeración.

Ropa abrigadora: prendas térmicas, cobijas, impermeables y calzado de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios: material de curación y medicamentos de uso personal.

Documentos importantes: copias de identificaciones, escrituras y actas de nacimiento protegidas de la humedad.

Linterna: con baterías adicionales para utilizar durante apagones.

Radio portátil: para recibir información oficial ante posibles fallas de comunicación.

Cargador portátil: para mantener disponible el teléfono celular.

Silbato: para solicitar auxilio en caso de quedar atrapado.

Encendedor o cerillos: resguardados en un recipiente impermeable.

Duplicado de llaves: tanto del domicilio como del automóvil.

Artículos de cuidado especial: pañales, biberones, alimentos infantiles y productos necesarios para adultos mayores.

La mochila debe permanecer en un espacio de fácil acceso y conocido por todos los integrantes de la familia. También es importante revisar periódicamente la fecha de caducidad de los alimentos y medicamentos, comprobar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y adaptar las provisiones a las necesidades de cada persona.

Una linterna y un radio portátil son esenciales ante posibles cortes de electricidad./ Pixabay

Primera tormenta invernal 2026: estados afectados por lluvias y bajas temperaturas

Las primeras afectaciones se concentrarán en el noroeste y occidente del país, aunque las precipitaciones podrían extenderse hacia otras regiones conforme avance el sistema meteorológico. Para este jueves 26 de noviembre, el SMN prevé acumulaciones de lluvia de hasta 150 milímetros en algunas entidades.

El pronóstico de lluvias para este jueves es el siguiente: - Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros: Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste). - Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur). - Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este). - Chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco. - Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves, nevadas y temperaturas bajo cero, se recomienda evitar traslados innecesarios, no cruzar zonas inundadas y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores. Asimismo, la población deberá mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.