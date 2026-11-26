Six Sex regresa a la CDMX para una noche de perreo intenso con su ULTRA TOUR

Compartirá con sus seguidores mexicanos las canciones de su primer álbum de estudio / Especial

La cantante argentina se presentará este viernes 27 de noviembre en el Foro Puebla

El neoperreo, el reggaetón alternativo y la música electrónica se apoderarán de la Ciudad de México con el regreso de Six Sex, artista argentina que se ha abierto camino dentro de la escena musical latinoamericana gracias a una propuesta que combina distintos géneros con la energía de las pistas de baile. La cantante se presentará este viernes 27 de noviembre de 2026 en el Foro Puebla, como parte de su gira ULTRA TOUR por Latinoamérica.

Después de su paso por la capital mexicana en febrero de este año, la intérprete volverá a encontrarse con una de sus comunidades de seguidores más importantes, ahora con un nuevo material discográfico bajo el brazo. Se trata de ULTRA, su primer álbum de estudio, una producción que amplía su propuesta musical y reúne las influencias que han marcado sus siete años de trayectoria.

Con una comunidad que supera los 636 mil seguidores entre plataformas digitales y redes sociales, Six Sex ha conseguido llevar su música más allá de los circuitos alternativos de Argentina. Su combinación de ritmos urbanos, sonidos electrónicos y una estética provocadora le ha permitido conectar con una generación que encuentra en las pistas de baile un espacio de expresión.

La artista argentina se presentará este viernes 27 de noviembre en el Foro Puebla / Especial

¿Cuándo y dónde será el concierto de Six Sex en la CDMX?

La cantante argentina regresará al Foro Puebla este viernes 27 de noviembre, como parte de una gira con la que busca trasladar al escenario el universo sonoro y visual de su más reciente producción discográfica. La presentación promete combinar la intensidad del reggaetón con sonidos propios del techno, el trance y la música electrónica de club.

México ocupa un lugar importante dentro del crecimiento internacional de Six Sex, pues es el segundo país con mayor presencia de seguidores de la artista, únicamente por detrás de Argentina. Estados Unidos, Chile y España también figuran entre los territorios donde su música ha encontrado una respuesta favorable.

Su regreso a la capital mexicana representa una nueva oportunidad para escuchar en vivo canciones como “pasarella”, “Tócame” ft. Dillom, “4 novioS”, “Bitches like me” y “U&ME”, algunos de los temas más populares de su catálogo en plataformas digitales.

Six Sex combina el neoperreo con sonidos del techno, trance y reggaetón alternativo / Especial

¿Quién es Six Sex, la artista argentina que está conquistando el neoperreo?

Originaria de Villa Tesei, en Hurlingham, Buenos Aires, Six Sex comenzó su trayectoria musical en 2019 dentro de la escena underground argentina. Desde entonces, ha desarrollado una propuesta que se distingue por combinar la sensualidad del reggaetón con la intensidad de la música electrónica y elementos de la cultura club.

Uno de los momentos que marcaron el crecimiento de su carrera fue el lanzamiento de “Duro”, canción que le permitió ampliar su alcance y comenzar a ganar reconocimiento entre los seguidores de las nuevas propuestas urbanas de Latinoamérica.

Posteriormente, proyectos como AREA 69, 6X y Satisfire contribuyeron a consolidar su identidad artística. A través de estas producciones, la cantante exploró diferentes sonidos sin limitarse a un solo género, incorporando elementos del techno, el trance y el reggaetón alternativo.

Actualmente, Six Sex cuenta con más de 600 mil oyentes activos en Spotify, de acuerdo con las cifras difundidas para promocionar su gira, un reflejo del crecimiento que ha experimentado desde sus primeros años dentro de la escena independiente argentina.

México es el segundo país con mayor presencia de seguidores de Six Sex / Especial

ULTRA, el primer álbum de estudio de Six Sex

Luego de publicar cinco EPs a lo largo de su trayectoria, Six Sex dio un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de ULTRA, su primer álbum de estudio, publicado en junio de 2026.

La producción está integrada por 16 canciones en las que la artista explora diferentes posibilidades musicales, desde el neoperreo y la electrónica hasta el pop experimental. El disco reúne parte de los sonidos que han caracterizado sus anteriores proyectos, al mismo tiempo que incorpora nuevas influencias y amplía su propuesta creativa.

Lejos de encasillarse dentro del reggaetón tradicional, Six Sex ha apostado por una mezcla de géneros que encuentra puntos de encuentro entre la música urbana y los sonidos de las pistas de baile. Esta combinación será uno de los principales atractivos de su presentación en la Ciudad de México.

¿Qué canciones podría cantar Six Sex en el Foro Puebla?

Aunque no se ha dado a conocer el repertorio oficial para su concierto en la capital mexicana, entre las canciones más populares de la intérprete se encuentran varios temas que han contribuido a su crecimiento dentro de las plataformas musicales.

Estos son algunos de los temas que sus seguidores podrían escuchar durante la presentación: “pasarella”

“Tócame” ft. Dillom

“4 novioS”

“Bitches like me”

“U&ME”

“Duro”

A estas canciones podrían sumarse otros temas de ULTRA, material que da nombre a su actual gira y que representa una nueva etapa dentro de su carrera.