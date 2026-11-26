¿Por qué atacaron al vocalista de Doble Blindaje? Fiscalía de Sonora revela línea de investigación

La Fiscalía investiga si el contenido de sus canciones estaría relacionado con el atentado / Especial

Francisco Javier Arvayo fue víctima de una agresión armada durante una presentación en Hermosillo

La violencia alcanzó nuevamente a la industria de la música regional mexicana luego de que Francisco Javier Arvayo, vocalista de la agrupación Doble Blindaje, fuera víctima de un ataque armado durante una presentación en Hermosillo, Sonora. El joven cantante de 23 años fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado tras recibir varios impactos de bala.

La agresión ocurrió la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, mientras la agrupación amenizaba la inauguración de Legacy Men Boutique, un establecimiento comercial ubicado en la colonia Unión de Ladrilleros. El incidente provocó la movilización de corporaciones de seguridad y la intervención de las autoridades ministeriales para esclarecer lo sucedido.

Tras el atentado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la apertura de una carpeta de investigación y dio a conocer que una de las hipótesis está relacionada con el contenido de las canciones interpretadas por el músico, cuyo repertorio se encuentra vinculado con el género de los corridos bélicos.

Doble Blindaje comenzó a publicar música en plataformas digitales en 2022 / Especial

El caso también ha colocado bajo los reflectores a Doble Blindaje, una agrupación originaria de Hermosillo que durante los últimos años ha conseguido abrirse camino dentro de la música regional mexicana y acumular miles de oyentes en plataformas digitales.

¿Quién es Francisco Javier Arvayo, vocalista de Doble Blindaje?

Francisco Javier Arvayo, identificado por las autoridades como Francisco Javier 'N', de 23 años, es integrante de Doble Blindaje, agrupación sonorense dedicada a la interpretación de corridos y otras variantes de la música regional mexicana.

El joven forma parte de una propuesta musical que combina elementos tradicionales de los corridos y las rancheras con sonidos contemporáneos. Las composiciones de la agrupación encuentran inspiración en el entorno de sus integrantes y en sus raíces sonorenses, de acuerdo con la descripción disponible en su perfil oficial de Spotify.

Francisco Javier Arvayo es vocalista de la agrupación sonorense Doble Blindaje / Especial

¿Por qué atacaron al cantante de corridos bélicos en Sonora?

La Fiscalía de Sonora informó que las investigaciones contemplan la posibilidad de que las interpretaciones musicales del joven tengan relación con la agresión. Entre las hipótesis que analizan las autoridades se encuentra una eventual rivalidad entre organizaciones delictivas.

“Una línea apunta a que la agresión pudo ser perpetrada por un grupo criminal rival de aquel al que dedica sus interpretaciones musicales”, afirmó la Fiscalía a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

La dependencia señaló que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales trabajan en el esclarecimiento del atentado, así como en la identificación de las personas responsables.

Aunque las autoridades mantienen abierta esta línea de investigación, hasta el momento no se ha confirmado que el repertorio del cantante haya sido el motivo de la agresión. Tampoco se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables.

La agrupación cuenta con más de 109 mil oyentes mensuales en Spotify / Especial

¿Cómo se encuentra el vocalista de Doble Blindaje tras el ataque?

Después de resultar herido durante su presentación musical, Francisco Javier Arvayo fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Los primeros reportes señalaron que el cantante permanecía en estado delicado de salud, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y recababan información para determinar las circunstancias del atentado.

En el lugar de los hechos, personal de Servicios Periciales recolectó indicios que fueron incorporados a la carpeta de investigación. Asimismo, distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo para localizar a los responsables de la agresión, sin que se reportaran detenciones.

Hasta el último reporte disponible, no se ha confirmado oficialmente el fallecimiento del cantante, por lo que permanece pendiente una actualización sobre su condición médica.

¿Qué es Doble Blindaje y cuáles son sus canciones?

Doble Blindaje es una agrupación musical originaria de Hermosillo, Sonora, que ha desarrollado su carrera dentro del regional mexicano, particularmente mediante la interpretación de corridos con influencias contemporáneas.

De acuerdo con su perfil de Spotify, la agrupación comenzó a publicar música en 2022 y cuenta con 44 lanzamientos, entre álbumes, EP, sencillos y remixes. Su catálogo ha conseguido reunir a más de 109 mil oyentes mensuales en dicha plataforma, además de obtener presencia en selecciones editoriales dedicadas a las nuevas propuestas de la música mexicana.

La banda también ha utilizado sus redes sociales para compartir fotografías, videos de sus presentaciones y novedades relacionadas con sus producciones. Uno de sus temas, “Soldados Del Barrio”, fue incluido recientemente en la lista de reproducción “Corridos Bélicos” de la plataforma Trebel, según informó la propia agrupación.

Su crecimiento en plataformas digitales refleja la presencia que han adquirido las nuevas generaciones de intérpretes de corridos dentro de la industria musical mexicana.

¿Quiénes son los integrantes de Doble Blindaje?

A través de las fotografías y publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Facebook, es posible identificar a algunos de los músicos que acompañan al vocalista durante las presentaciones de la agrupación sonorense.

Entre los integrantes que aparecen en sus publicaciones se encuentran: Edgar "Sowy" DB: acordeón.

Axel Camacho: guitarra.

Edgardo Meneces: bajo.

Luis Negrete: batería.

Francisco Javier Arvayo: vocalista.