El actor aclaró los rumores de un supuesto romance con Mariana Bo./ RS

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo compartió un comunicado en redes sociales para aclarar los rumores sobre un supuesto nuevo romance

Los rumores sobre un nuevo romance de José Eduardo Derbez provocaron que el actor mexicano hiciera una aclaración pública sobre su situación sentimental, a pocas semanas de anunciar el fin de su relación con Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

La mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026, el conductor de televisión utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que descartó tener una nueva pareja, luego de que surgieran especulaciones sobre un posible noviazgo con la DJ Mariana Bo.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su vida amorosa?

Con un mensaje cargado de humor, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que actualmente no tiene ningún compromiso sentimental y dejó claro que tampoco está en busca de una nueva relación.

"Quiero informarles que actualmente me encuentro soltero. No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación", se lee en el texto.

El conductor de ‘Miembros al Aire’ también hizo referencia al momento personal que atraviesa después de su ruptura. Entre bromas, agradeció las muestras de interés de sus seguidores y reconoció que está disfrutando de esta etapa sin pareja.

El actor aclaró los rumores de un supuesto romance con Mariana Bo./ Captura de pantalla

"Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento. Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental. Estoy disfrutando de mi soltería", señaló.

José Eduardo Derbez pone fin a los rumores de romance con Mariana Bo

Las especulaciones sobre un supuesto noviazgo con Mariana Bo comenzaron días después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaran su separación a principios de noviembre. Durante su relación, el actor y la modelo se convirtieron en padres de Tessa, su única hija en común.

Aunque en el comunicado no mencionó directamente a la DJ, el protagonista de ‘De viaje con los Derbez’ descartó estar involucrado sentimentalmente con alguien. Además, aseguró que, cuando tenga una nueva pareja, será él mismo quien dé a conocer la noticia a través de sus redes sociales.