Autoridades estadounidenses investigaron la propagación del virus a bordo de una embarcación turística que recorrió el Caribe y el Canal de Panamá

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess, donde cientos de turistas y trabajadores presentaron malestares gastrointestinales durante un recorrido de 12 noches.

El incidente ocurrió entre el 11 y el 23 de noviembre de 2026, periodo en el que la embarcación de Princess Cruises realizó una travesía por el Caribe y el Canal de Panamá, antes de regresar al puerto de Fort Lauderdale, Florida.

Según el registro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el saldo fue de 268 personas enfermas. Los principales malestares reportados a bordo fueron vómitos y diarrea, síntomas característicos de esta infección.

Aíslan a pasajeros y tripulantes tras brote de norovirus

El informe sanitario detalló que, de los 2 mil 936 turistas que participaron en el recorrido, 233 presentaron síntomas gastrointestinales, lo que equivale al 7.9% de los pasajeros. Entre los mil 132 trabajadores del barco se identificaron otros 35 casos, correspondientes al 3.1% de la tripulación.

La aparición de nuevos casos llevó a Princess Cruises a modificar sus operaciones sanitarias durante el viaje. Entre las decisiones adoptadas estuvo mantener aisladas a las personas enfermas, además de aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Como parte de la investigación, se recolectaron muestras de heces de los afectados para su análisis. Asimismo, especialistas del Programa de Saneamiento de Embarcaciones de los CDC realizaron una evaluación ambiental y colaboraron con la compañía para controlar la propagación del virus.

Las autoridades estadounidenses investigaron el brote registrado en la embarcación./ Pixabay

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

El norovirus es un microorganismo altamente contagioso que provoca inflamación del estómago y los intestinos, ocasionando gastroenteritis aguda. Puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados, el contacto con personas infectadas o al tocar superficies que contienen el virus.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición e incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Para prevenir contagios, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con agua y jabón, mantener una adecuada higiene de los alimentos y desinfectar los espacios de uso común.