El empresario volvió a dejar abierta la posibilidad de participar en la política mexicana / Especial

El dueño de TV Azteca lanzó críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y cuestionó el pago de impuestos

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a generar polémica tras convocar a una “rebelión fiscal” y plantear la necesidad de emprender una “batalla electoral”, durante un encuentro con empresarios y comerciantes en las instalaciones del Frontón México. El dueño de TV Azteca cuestionó las políticas económicas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que las regulaciones, los impuestos y las condiciones actuales dificultan el desarrollo de las actividades empresariales.

Podría interesarte Contra Ricardo Salinas Pliego amenaza con reemplazar cajeros de Banco Azteca por máquinas con IA

Durante su participación en el encuentro “México Crece con el Comercio Digno”, organizado por Somos Grandes, el empresario defendió lo que considera tres principios fundamentales para el desarrollo del país: la vida, la propiedad y la libertad. A partir de estos conceptos, planteó la necesidad de impulsar un cambio de ideas entre la población antes de trasladar sus propuestas al terreno político y electoral.

El fundador de Grupo Salinas también aprovechó su intervención para cuestionar los programas sociales, las condiciones laborales, la inseguridad y el destino de los recursos públicos. Asimismo, aseguró que ha pagado miles de millones de pesos en impuestos y manifestó su inconformidad con las obligaciones fiscales y los servicios que, a su juicio, ofrece el Estado mexicano.

Ricardo Salinas Pliego convocó a una rebelión fiscal durante un encuentro con empresarios / Especial

¿Qué es la ‘batalla cultural’ que propone Ricardo Salinas Pliego?

Antes de hablar sobre una eventual participación electoral, Ricardo Salinas Pliego sostuvo que es necesario impulsar una transformación en la manera de pensar de los mexicanos. El empresario denominó a este planteamiento “batalla cultural”, mediante la cual busca defender los principios que considera indispensables para el funcionamiento de la sociedad y el crecimiento económico.

“Por la vida, lo más sagrado que tenemos, no podemos despreciar el valor de la vida. Por la propiedad, porque una vida sin propiedad es un esclavo luchando. Y por la libertad, así nos hizo Dios, libres para escoger entre lo bueno y lo malo”.

“Y esta batalla cultural, la verdad la vamos perdiendo y nos ha llevado la contracultura que hoy domina la política y el rumbo del país. Esa contracultura nos ha llevado a esta situación en donde estamos, donde no hay un respeto por la vida, donde no hay un respeto por la propiedad y donde nuestras libertades estás en riesgo”, dijo.

Desde la perspectiva del empresario, las condiciones políticas y económicas que atraviesa México son consecuencia de una pérdida de estos valores. Por ello, consideró que cualquier proyecto de transformación política debe comenzar por establecer principios claros entre quienes comparten su visión del país.

El dueño de TV Azteca lanzó nuevas críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum / Especial

¿Ricardo Salinas Pliego buscará la Presidencia de México?

Las declaraciones del dueño de TV Azteca también volvieron a colocar sobre la mesa sus posibles aspiraciones políticas. Aunque durante el encuentro no anunció formalmente una candidatura a la Presidencia de México, Salinas Pliego habló sobre la necesidad de llevar sus ideas al terreno electoral una vez que se hayan consolidado entre sus simpatizantes.

“Yo lo que les digo es: primero hay que dar la batalla cultural, y tenemos que tener las ideas y los principios bien claros. Por eso las tras cosas: vida, propiedad y libertad, no negociables. Y de ahí va a seguir lo demás: vida, libertad y propiedad”.

El empresario aseguró que mantiene diferencias con el actual gobierno y sostuvo que quienes comparten sus principios deben buscar un cambio por la vía electoral. Sin embargo, insistió en que este paso debe estar precedido por una transformación cultural.

“Y nosotros tenemos que echarlos fuera, pero eso ya hablamos de batalla electoral. Y no podemos entrar a una batalla electoral sin antes tener clara la batalla cultural”, expresó.

Durante su intervención, algunos de los asistentes manifestaron su respaldo al empresario con gritos de “¡No estás solo!”, “¡Somos grandes!” y “¡Presidente, presidente!”.

El empresario aseguró haber pagado 333 mil millones de pesos en impuestos / Especial

¿En qué consiste la ‘rebelión fiscal’ de Ricardo Salinas Pliego?

Uno de los momentos más controvertidos del encuentro ocurrió cuando Ricardo Salinas Pliego abordó el tema del pago de impuestos en México. El empresario cuestionó la retención de recursos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como las condiciones que enfrentan los comerciantes para mantener sus negocios en funcionamiento.

El dueño de TV Azteca aseguró que ha pagado 333 mil millones de pesos en impuestos, cantidad que, según sus declaraciones, equivale a “casi como 40 millones de pesos por día”. No obstante, manifestó que las exigencias de las autoridades fiscales continúan.

“Creo que una rebelión fiscal sería un muy buen paso. Que no nos vengan con que es nuestra obligación pagar impuestos, es obligación de ellos entregar servicios a cambio y no han cumplido”, dijo.

Con estas palabras, el empresario planteó una postura de inconformidad frente al sistema tributario y cuestionó la calidad de los servicios públicos que reciben los contribuyentes a cambio de sus aportaciones.

Sin embargo, durante su discurso no explicó qué acciones concretas comprendería esta denominada rebelión fiscal, cómo se organizaría o si contemplaría algún mecanismo legal para manifestar el desacuerdo de los empresarios.

Salinas Pliego critica las regulaciones y acusa al gobierno de dificultar el trabajo

Además de cuestionar el sistema tributario, Ricardo Salinas Pliego lanzó críticas contra las autoridades encargadas de supervisar el funcionamiento de los establecimientos comerciales. El empresario sostuvo que los negocios enfrentan obstáculos relacionados con trámites, inspecciones y regulaciones, además de los problemas derivados de la inseguridad y las extorsiones de grupos delictivos.

En particular, realizó señalamientos contra el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), al que acusó de realizar prácticas que, desde su perspectiva, perjudican a los comerciantes.

“La extorsión de los malandros que ya es el colmo de la desintegración del Estado (...). Pero además el gobierno que actúa como malandrín, porque no puedes abrir un local y ahí vienen los rateros del INVEA a ver cómo te extorsionan (...). Y así nos van poniendo trabas y trabas y trabas a través de reglas y regulaciones, inspecciones, ordenamiento y hace muy difícil trabajar. ¡No nos dejan trabajar!”, externó.

Ricardo Salinas Pliego defiende sustituir trabajadores por máquinas

Otro de los temas que abordó el empresario fue la automatización de las actividades comerciales, luego de las críticas que recibió por plantear la posibilidad de sustituir a trabajadores encargados de las cajas de cobro por sistemas automatizados.

Salinas Pliego argumentó que los cambios tecnológicos y los costos laborales están acelerando la incorporación de máquinas en actividades que tradicionalmente realizaban los empleados. Desde su perspectiva, las empresas deben adaptarse a estas condiciones para mantenerse competitivas frente a otros negocios.

“Y con estos cambios a los impuestos laborales, es más rápido el cambio a la máquina, están destruyendo el empleo. No es que me guste o no me guste, es lo que se tiene que hacer. Si no lo hago yo, sí lo hacen demás competidores y me quedo con costos fuera del mercado ”, agregó.

El empresario concluyó su intervención con un llamado a sus simpatizantes para mantener su postura frente a las condiciones políticas y económicas del país, asegurando que existe la posibilidad de impulsar un cambio.