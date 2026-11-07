Ricardo Salinas Pliego celebra premio otorgado por el Gobierno de México: esta fue la razón del galardón

BAZ Entregas, división logística de Grupo Elektra, recibió el Galardón Tameme por su desempeño en distribución y generación de más de 4 mil empleos

El empresario Ricardo Salinas Pliego, conocido por sus constantes críticas al Gobierno de México, sorprendió al reconocer públicamente una distinción otorgada a una de las empresas de su grupo empresarial. Se trata de BAZ Entregas, el brazo logístico de Grupo Elektra, que recibió el Galardón Tameme del Premio Nacional de Logística, en la categoría Empresa, por su desempeño operativo y su contribución a la generación de empleos en el país.

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El reconocimiento se entrega mediante una iniciativa de Soy Logístico Asociación, en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), y busca destacar a organizaciones que han demostrado avances importantes en sus procesos de distribución, eficiencia logística y aportaciones al desarrollo económico de México.

En esta ocasión, la empresa vinculada a Grupo Salinas fue distinguida por su crecimiento y por haber generado más de 4 mil empleos directos, una cifra que sus directivos destacaron como parte de su contribución al mercado laboral mexicano. El propio Salinas Pliego celebró el premio en redes sociales y aprovechó para felicitar al equipo responsable de las operaciones.

BAZ Entregas recibió el Galardón Tameme del Premio Nacional de Logística / Especial

¿Por qué una empresa de Salinas Pliego recibió un premio relacionado con el Gobierno?

El Galardón Tameme forma parte del Premio Nacional de Logística, una distinción que reconoce el desempeño de empresas y organizaciones que destacan por sus procesos de distribución, innovación y eficiencia en el traslado de mercancías.

En esta edición, BAZ Entregas, división logística de Grupo Elektra, fue reconocida en la categoría Empresa por sus resultados operativos y su contribución a la generación de oportunidades laborales.

La compañía se encarga de actividades relacionadas con la distribución y entrega de productos dentro de las operaciones comerciales de Grupo Elektra, por lo que su funcionamiento representa una parte importante de la cadena logística de las empresas vinculadas a Grupo Salinas.

Ricardo Salinas Pliego agradeció a la Secretaría de Economía por el reconocimiento a BAZ Entregas / Especial

De acuerdo con la información difundida por la organización, BAZ Entregas ha generado más de 4 mil empleos directos, además de contribuir al desarrollo de actividades económicas relacionadas con el transporte, almacenamiento y distribución de mercancías.

La distinción también destacó la optimización de procesos logísticos y la capacidad de la empresa para atender las necesidades de distribución de productos destinados a consumidores de distintas regiones del país.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego tras el reconocimiento a BAZ Entregas?

Luego de conocerse la distinción, el presidente de Grupo Salinas utilizó su cuenta oficial de X para felicitar a los trabajadores de la compañía y destacar los resultados alcanzados por la división logística.

En su publicación, Salinas Pliego agradeció a la Secretaría de Economía y aseguró que el crecimiento de sus empresas ha permitido abrir oportunidades laborales para miles de mexicanos.

“Esta semana, mi equipo de BAZ Entregas recibió un premio de parte del Gobierno de México por su gran trabajo y su valiosa aportación al mercado laboral. En BAZ Entregas hemos creado más de 4,000 empleos y apoyado a más de 5,000 familias mexicanas, que encuentran en Grupo Salinas, Banco Azteca, Grupo Elektra e Italika un lugar donde trabajar y desarrollarse profesionalmente”, escribió el empresario.

La división logística de Grupo Elektra reporta más de 4 mil empleos directos / Especial

El mensaje llamó la atención por el contraste con las críticas que el empresario suele expresar contra las autoridades federales y distintas decisiones gubernamentales. Sin embargo, en esta ocasión, el propietario de Grupo Elektra centró sus declaraciones en el desempeño de los trabajadores y en el reconocimiento recibido por su organización.

“Gracias a la Secretaría de Economía por la distinción del Galardón Tameme, Premio Nacional de Logística, en la categoría Empresa, y felicidades a Fabrice Deceliere por el buen trabajo. Hay que seguir esforzándonos para que los mexicanos tengan una mejor vida”, definió Salinas Pliego.

Con estas palabras, el empresario reconoció la participación de la dependencia federal en el galardón y reiteró su respaldo a las actividades de la empresa.

¿Quiénes recibieron el Galardón Tameme por parte de Grupo Elektra?

El reconocimiento también fue celebrado por Fabrice Deceliere, director general de la Red de Grupo Elektra, quien destacó el crecimiento de BAZ Entregas y el trabajo de sus colaboradores. A través de su cuenta oficial de X, el directivo expresó su satisfacción por la distinción obtenida y resaltó el papel de la compañía dentro de las operaciones de distribución del grupo empresarial.

“Ayer, BAZ Entregas, brazo logístico de Grupo Elektra, recibió el Galardón Tameme, Premio Nacional de Logística, en la categoría Empresa. Estoy orgulloso de que se reconozca a esta empresa que ha generado ya más de 4,000 empleos y que sirve a millones de mexicanos”.

Deceliere también felicitó al equipo encabezado por Juan Arévalo Carranza, director general de BAZ Entregas, a quien reconoció por su trabajo al frente de las operaciones logísticas.

Asimismo, agradeció a Soy Logístico Asociación y a la Secretaría de Economía por impulsar una distinción que permite visibilizar el trabajo de las compañías dedicadas a la distribución y entrega de productos.

El directivo concluyó su mensaje con una referencia a la importancia de la iniciativa privada en la generación de oportunidades económicas: “Desde la Iniciativa Privada, en Grupo Salinas seguimos avanzando con paso firme para generar prosperidad en México”.

¿Qué es BAZ Entregas y cuál es su función dentro de Grupo Salinas?

BAZ Entregas es la división logística de Grupo Elektra, encargada de apoyar las operaciones de distribución y entrega de mercancías relacionadas con las actividades comerciales de la compañía.

Su trabajo forma parte de una cadena que incluye el traslado, almacenamiento y entrega de productos, procesos fundamentales para atender las necesidades de los consumidores y mantener el funcionamiento de las operaciones comerciales.

De acuerdo con las cifras compartidas por sus directivos, la empresa ha generado más de 4 mil empleos directos, además de apoyar a más de 5 mil familias mexicanas, según lo señalado por Ricardo Salinas Pliego.