El expresidente mencionó al empresario durante un acto por el 87 aniversario de Acción Nacional en Nuevo León

El expresidente Vicente Fox Quesada mencionó a Ricardo Salinas Pliego al ser cuestionado sobre posibles figuras que podrían tener peso dentro de Acción Nacional. La declaración ocurrió durante un acto por el 87 aniversario del PAN, realizado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aunque Fox no presentó al empresario como candidato ni anunció una postulación formal.

La referencia surgió cuando el exmandatario fue cuestionado sobre quién podría ser una figura fuerte para el partido. Fox respondió mencionando a Ricardo Salinas, una declaración que posteriormente generó atención debido a las especulaciones que han surgido alrededor de posibles perfiles políticos para los próximos años. Sin embargo, la mención por sí misma no constituye una candidatura ni una definición del PAN.

El comentario se produjo en un contexto de discusión sobre el futuro del Partido Acción Nacional y sus posibles estrategias electorales. Fox también habló durante el encuentro sobre la posibilidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas para elecciones locales, particularmente en Nuevo León, donde en 2027 se renovará la gubernatura.

Podría interesarte Contra Anay Beltrán Reyes: así fue la trayectoria de la diputada de Morena que murió a los 44 años

El empresario fue mencionado por Fox al hablar sobre posibles figuras para Acción Nacional./especial

¿Fox propuso a Ricardo Salinas Pliego como candidato del PAN?

Hasta el momento, la información disponible sobre el encuentro no muestra que Fox haya anunciado una candidatura formal de Salinas Pliego. La declaración ocurrió como respuesta a una pregunta sobre posibles figuras para Acción Nacional y no como parte de un procedimiento interno de selección de candidato.

La decisión sobre eventuales candidaturas corresponde al propio partido y a sus procesos internos. De hecho, la información publicada sobre el encuentro señala que Fox dejó claro que cualquier determinación tendría que ser tomada por Acción Nacional, por lo que su comentario debe entenderse como una referencia política personal y no como una designación partidista.

El acto por el 87 aniversario del partido se realizó en San Nicolás de los Garza./especial

La mención también ocurre en medio de la discusión sobre una reforma constitucional en materia de nacionalidad aprobada recientemente por el Senado. El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y plantea requisitos de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. El proceso legislativo todavía contempla su revisión por las legislaturas estatales.

¿Qué dijo Vicente Fox sobre las alianzas del PAN?

Además de mencionar a Salinas Pliego, Fox habló sobre la posibilidad de que PAN y PRI construyan acuerdos electorales en Nuevo León rumbo a los comicios de 2027. Al ser cuestionado sobre una eventual alianza para la gubernatura, consideró que representaba una posibilidad que tendría que analizarse de acuerdo con las condiciones políticas del estado.

El expresidente también estableció una diferencia entre los acuerdos locales y una posible alianza de alcance nacional. Sobre esta última posibilidad, afirmó que “a nivel nacional no camina” y, al ser cuestionado sobre si el PAN debería competir solo en ese ámbito, respondió: “Sí, claro”.

Su postura se centró así en que las alianzas electorales pueden analizarse de acuerdo con las circunstancias de cada entidad, distrito o municipio. En el caso de Nuevo León, Fox señaló que una eventual coalición con el PRI tendría que definirse dentro del propio escenario político estatal.

El exmandatario también habló sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027./especial

La discusión sobre posibles alianzas también continúa dentro del PAN. El dirigente nacional Jorge Romero Herrera declaró posteriormente que se construirá una alianza política en Nuevo León rumbo a 2027 y señaló que mantiene conversaciones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esta declaración corresponde a la estrategia electoral de 2027 y no implica una definición sobre una eventual candidatura presidencial para 2030.