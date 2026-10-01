Gobierno de Sonora compró pruebas COVID a empresa señalada por EU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con documentos revisados por El Universal, el gobierno de Sonora adquirió 18 mil pruebas rápidas de COVID-19 a Holistic Wellwaves en 2020 / Pixabay

De acuerdo con una investigación de El Universal, el gobierno de Sonora otorgó en 2020 un contrato de 8.7 millones de pesos para adquirir pruebas COVID a una empresa que años después fue sancionada por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero

El Universal documentó que Servicios de Salud de Sonora adjudicó en 2020 un contrato por más de 8 millones de pesos a Holistic Wellwaves, empresa que seis años después fue sancionada por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.

El Universal documentó que el contrato para la compra de pruebas COVID tuvo un valor de 8 millones 769 mil 600 pesos y fue otorgado mediante adjudicación directa / Getty Images

De acuerdo con una revisión realizada por El Universal, el gobierno de Sonora adquirió durante la emergencia sanitaria por COVID-19 un total de 18 mil pruebas rápidas a la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.

Según los documentos revisados, el contrato fue firmado el 13 de agosto de 2020, en Hermosillo, bajo el número SSS-CGSPES-AD-2020/CAAS/36/2020-132, por un monto total de 8 millones 769 mil 600 pesos.

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Cada prueba tuvo un precio de 420 pesos, mientras que la contratación se realizó mediante adjudicación directa, bajo la disposición que permitía a las dependencias realizar contrataciones sin licitación pública ante situaciones de emergencia.

¿Quién es la empresa que recibió el contrato?

El reporte señaló que Holistic Wellwaves fue fundada en 2019, en Tijuana, Baja California, por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y otras tres personas.

La publicación detalló que el objeto social de la compañía incluía la prestación de tratamientos o terapias de relajación, descanso y disfrute, así como la aplicación de intravenosas vitaminadas y la venta de concentrados de vitaminas.

El contrato fue firmado, en representación de los Servicios de Salud de Sonora, por Alfredo de Jesús López Mercado, entonces Coordinador General de Administración y Finanzas.

Por parte de Holistic Wellwaves firmó Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, como representante legal de la empresa, de acuerdo con los documentos citados en la investigación.

Según El Universal, Holistic Wellwaves fue sancionada en septiembre de 2026 por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero / Pixabay

Empresa fue sancionada por autoridades de EU

Seis años después de la adjudicación del contrato, El Universal reportó que Holistic Wellwaves fue incluida entre las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el reporte, la OFAC sancionó el pasado 29 de septiembre a 50 personas y entidades por sus presuntos vínculos con operadores relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Entre las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses se encuentra Holistic Wellwaves, mientras que Moreno Gómez Santelices fue identificado por el Departamento del Tesoro como parte de una red que, según las autoridades de Estados Unidos, habría participado en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Es importante precisar que estos señalamientos corresponden a las acusaciones y sanciones de las autoridades estadounidenses citadas por El Universal.

El contrato entre Servicios de Salud de Sonora y Holistic Wellwaves fue firmado en agosto de 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con El Universal / Pixabay

El contrato fue por emergencia sanitaria

El reporte expone que el contrato establecía que las 18 mil pruebas debían ser entregadas entre el 13 de agosto y el 30 de septiembre de 2020.

El documento también fue avalado por Carlos Vicente Ortiz Arvayo, Director General de Administración, y José Ricardo Espinoza Castro, Coordinador General de Servicios y Proyectos Estratégicos en Salud, quienes participaron como testigos.

Además, Francisco Antonio Duarte Mendoza, entonces Jefe de Almacén, fue designado como supervisor, mientras que Jesús José Larrazolo Carrasco, Director de Recursos Materiales, también aparece entre los funcionarios que suscribieron el instrumento, según los documentos citados.

La investigación también encontró contratos posteriores de dependencias de Baja California con otras empresas relacionadas con Moreno Gómez Santelices y sancionadas por Estados Unidos.

Entre ellos, el medio documentó acuerdos de la Fiscalía General del Estado de Baja California y de los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, además de un contrato de la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California.