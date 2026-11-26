La temporada de descuentos de noviembre tendrá una nueva jornada de promociones en establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico

Los mexicanos que todavía tienen compras pendientes para Navidad podrán aprovechar una nueva temporada de descuentos durante los últimos días de noviembre. Se trata del Black Friday 2026, una de las jornadas comerciales más importantes de Estados Unidos que también ha ganado terreno en México.

A diferencia de El Buen Fin, el Black Friday no es una campaña organizada oficialmente en territorio mexicano. Sin embargo, distintas empresas que operan en el país han adoptado esta iniciativa para ofrecer precios especiales, facilidades de pago y promociones en diferentes categorías de productos.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en México?

La fecha principal del Black Friday será el viernes 27 de noviembre de 2026, un día después de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. No obstante, algunos comercios comenzarán a aplicar descuentos desde el jueves 26 de noviembre, mientras que otros mantendrán sus promociones durante todo el fin de semana.

La actividad comercial continuará hasta el lunes 30 de noviembre, cuando se celebrará el Cyber Monday, una jornada enfocada principalmente en las ventas por internet. De esta manera, los consumidores tendrán varios días para buscar ofertas en tecnología, moda, calzado, muebles, videojuegos y electrodomésticos.

Las ofertas estarán disponibles en establecimientos físicos y tiendas en línea./ Pixabay

Tiendas que tendrán promociones durante el Black Friday 2026

Entre las cadenas comerciales que se sumarán a esta temporada de descuentos se encuentra Liverpool, cuya campaña está prevista del 27 al 30 de noviembre. Por otro lado, Suburbia adelantará sus promociones con los denominados Black Days, programados del 26 al 30 de noviembre, tanto en sucursales como en sus canales digitales.

Los consumidores que prefieran realizar sus compras por internet también podrán consultar las ofertas disponibles en Amazon México, Mercado Libre y Lenovo, donde podrán encontrar productos de distintas categorías. La disponibilidad, vigencia y condiciones de las promociones dependerán de cada establecimiento.

Cabe recordar que, mientras El Buen Fin se realizó del 13 al 17 de noviembre de 2026 bajo una iniciativa comercial mexicana, la participación de las empresas en el Black Friday es independiente, por lo que no existe un listado oficial de establecimientos participantes ni un porcentaje de descuento obligatorio.

Para evitar gastos innecesarios, lo recomendable es comparar precios entre diferentes establecimientos, revisar las condiciones de los meses sin intereses y verificar los costos de envío. También se puede consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) antes de adquirir algún producto.