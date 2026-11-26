¿Quién heredará la fortuna de Hayden Panettiere? Revelan el valor del patrimonio que dejó la actriz

Su hija Kaya, de 11 años, es la única heredera / Especial

La protagonista de ‘Heroes’ dejó un patrimonio superior a los seis millones de dólares

A poco más de tres meses de la muerte de Hayden Panettiere, nuevos documentos judiciales revelaron el valor de la fortuna que la actriz estadounidense acumuló durante su trayectoria en el mundo del entretenimiento, así como el destino que tendrán sus propiedades y pertenencias personales. Su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, fue identificada como la única heredera de los bienes sujetos al proceso sucesorio.

La protagonista de series como Heroes y Nashville falleció el pasado 16 de agosto de 2026, a los 36 años, sin dejar un testamento en el que estableciera cómo debían distribuirse sus bienes. Esta situación dio paso a un procedimiento judicial en Estados Unidos para determinar la administración de su patrimonio y garantizar que los recursos correspondientes a su hija permanezcan protegidos.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por E! News, el patrimonio de Panettiere está valuado en 6 millones 232 mil 119 dólares, cantidad que incluye tanto propiedades inmobiliarias como bienes personales. Sin embargo, debido a que Kaya todavía es menor de edad, su padre ha tenido que intervenir legalmente para proteger los recursos que le corresponden.

Hayden Panettiere dejó un patrimonio superior a los seis millones de dólares / Especial

El procedimiento también ha sacado a la luz la preocupación de Klitschko por la presunta desaparición de algunas pertenencias de la actriz, entre ellas joyas y otros objetos de valor que, según el exdeportista, podrían haber sido vendidos sin autorización.

¿De cuánto es la fortuna que Hayden Panettiere dejó a su hija?

Los registros judiciales permitieron conocer cómo está integrado el patrimonio de Hayden Panettiere, quien durante varias décadas participó en producciones cinematográficas y televisivas que le permitieron consolidar una carrera dentro de Hollywood.

De los más de seis millones de dólares que conforman su herencia, la mayor parte corresponde a bienes personales, mientras que poco más de un millón está relacionado con propiedades inmobiliarias.

El patrimonio de Hayden Panettiere está distribuido de la siguiente manera: Bienes personales: 5 millones 208 mil 519 dólares.

Propiedades inmobiliarias: un millón 23 mil 600 dólares.

Patrimonio total: 6 millones 232 mil 119 dólares.

Kaya, hija de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko, es la única heredera de la actriz / Especial

Wladimir Klitschko busca proteger la millonaria herencia de su hija

Tras el fallecimiento de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko inició una serie de procedimientos legales para garantizar que las propiedades y pertenencias de la actriz quedaran resguardadas en beneficio de su hija.

El excampeón mundial de boxeo, de 50 años, tenía la custodia completa de Kaya desde 2018, año en que terminó su relación sentimental con la actriz. Sin embargo, la muerte de Panettiere hizo necesario solicitar una autorización judicial adicional para encargarse de la protección del patrimonio heredado por la menor.

En septiembre de 2026, Klitschko presentó una solicitud ante un tribunal para ser nombrado tutor temporal de los bienes de Kaya. El exboxeador argumentó que necesitaba dicha autorización para evitar que los recursos y pertenencias de la actriz pudieran perderse o ser utilizados de manera indebida.

En octubre, un juez aceptó su petición y le otorgó la tutela temporal del patrimonio. Además, Klitschko solicitó que Melissa Moskal Bencivenga, asesora financiera y tributaria de Los Ángeles, fuera designada como administradora de la herencia.

Con esta medida, el exdeportista busca que los bienes sean gestionados adecuadamente durante el procedimiento sucesorio. Su nombramiento como tutor temporal no significa que sea propietario de la fortuna de Panettiere, pues la beneficiaria es su hija.

La protagonista de Heroes falleció a los 36 años sin dejar testamento / Especial

Denuncian desaparición de joyas y pertenencias de Hayden Panettiere

Más allá de la administración de los recursos económicos, uno de los asuntos que preocupa a Wladimir Klitschko es el paradero de distintos objetos personales que pertenecieron a la actriz estadounidense.

En los documentos presentados ante el tribunal, el exboxeador señaló que algunas joyas y otras pertenencias de Panettiere no habían sido localizadas. También manifestó sus sospechas de que una persona ajena a la familia habría vendido algunos de estos artículos en una casa de empeño.

De acuerdo con lo expuesto por Klitschko, la familia recurrió a medidas de seguridad privada y al cambio de cerraduras de la vivienda de la actriz en Los Ángeles, tras detectar un presunto acceso sin autorización al inmueble.

Como parte de las acciones para proteger la herencia, en octubre el juez autorizó al exboxeador a solicitar la intervención de las autoridades para intentar recuperar los objetos que presuntamente fueron sustraídos.

Ruby Rose lanza señalamientos contra la expareja de Hayden Panettiere

Mientras avanza el procedimiento relacionado con la herencia, la actriz Ruby Rose volvió a generar atención sobre las circunstancias que rodearon los últimos meses de vida de Hayden Panettiere.

Durante su participación en el podcast UNCLOSETTED with Spencer Macnaughton, la protagonista de Orange Is the New Black recordó su amistad con Panettiere y habló sobre la relación que la actriz mantuvo con Brian Hickerson, una de sus exparejas.

Rose aseguró que Panettiere le había contado que presuntamente había sido drogada con fentanilo y que sospechaba de la participación de Hickerson. Asimismo, afirmó que su amiga había recibido amenazas y que ella misma entregó mensajes e información a las autoridades.

La actriz también expresó sospechas sobre una posible responsabilidad de Hickerson en el fallecimiento de Panettiere. Sin embargo, sus declaraciones corresponden a apreciaciones personales y no representan conclusiones de las autoridades ni una responsabilidad penal acreditada.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Pese a las especulaciones surgidas alrededor del fallecimiento de la actriz, las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, determinaron que la muerte de Hayden Panettiere fue accidental. El informe forense estableció que su fallecimiento se produjo como consecuencia de los efectos tóxicos de diversas sustancias, entre las que se encontraban el fentanilo, alprazolam y quetiapina.