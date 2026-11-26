El hermano de la expareja de la protagonista de ‘Héroes’ reveló detalles sobre el día de su fallecimiento y las maniobras que realizaron para reanimarla

El pasado 16 de agosto de 2026, Hollywood perdió a una de las actrices que marcaron la televisión estadounidense durante los años 2000. Hayden Panettiere falleció a los 36 años en una propiedad que había rentado temporalmente en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Podría interesarte Contra Revelan llamada al 911 antes de la muerte de Hayden Panettiere; audio muestra intentos por salvarla

A más de tres meses de su muerte, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, expareja sentimental de la actriz, concedió una entrevista exclusiva a TMZ en la que recordó las circunstancias en las que encontró a la artista inconsciente y los momentos de desesperación que vivió al intentar auxiliarla.

¿Cómo encontraron a Hayden Panettiere el día de su muerte?

"Estaba sentada con las piernas cruzadas y recostada hacia un lado. Cuando entré (a la casa) y Hayden no reaccionó, me pareció extraño. Brian la tocó con la mano, pero ella no respondió. Entonces Brian la incorporó para intentar despertarla, y ahí pude verla claramente: tenía el rostro pálido y los labios morados... entonces supe que algo estaba muy mal", relató Zach.

Tras percatarse de la gravedad de la situación, Hickerson solicitó ayuda al 911. De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Greenville, la llamada de emergencia se registró aproximadamente a las 13:51 horas. Mientras esperaban la llegada de los socorristas, los hermanos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hayden Panettiere dejó una fortuna estimada en más de seis millones de dólares./ AP

"Hicimos RCP durante no sé cuánto tiempo... hasta que llegaron los policías, los bomberos y todos los demás. Pensé: “Gracias a Dios, ya están aquí”. Brian y yo nos hicimos a un lado y me quedé mirando mientras hacían todo lo que estaba en sus manos".

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas, tiempo local. Zach recordó cómo se despidió de la actriz: "Rezaba, lloraba y suplicaba... le suplicaba a Dios, le suplicaba a ella. Recuerdo que, cuando anunciaron que tenían que detenerse y dijeron la hora, yo solo estaba llorando. Puse mi mano sobre su pierna y le dije: “Adiós”, agregó con la voz entrecortada.

La protagonista de ‘Héroes’ murió por una sobredosis accidental./ AP

Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental