¿Cómo cuidar tu dinero en el Buen Fin? Profeco comparte recomendaciones para comprar

El Buen Fin 2026 se realiza del 13 al 17 de noviembre en México. / IA

La Procuraduría recomienda establecer un presupuesto, comparar precios y analizar las promociones a meses sin intereses antes de aprovechar los descuentos

El Buen Fin 2026 ya comenzó y, aunque las promociones pueden representar una oportunidad para adquirir productos a menor precio, también pueden convertirse en un riesgo para el bolsillo si los consumidores realizan compras impulsivas o comprometen dinero que todavía no tienen. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para aprovechar los cinco días de descuentos sin afectar la economía familiar ni adquirir deudas innecesarias.

La dependencia recordó que no todas las ofertas representan un ahorro real, por lo que llamó a los consumidores a organizar sus gastos, comparar precios y revisar las condiciones de cada promoción antes de pagar.

¿Cómo evitar las compras impulsivas durante el Buen Fin 2026?

Una de las principales recomendaciones de Profeco es distinguir entre las necesidades y los deseos antes de comenzar a comprar. Para conseguirlo, la institución propone elaborar dos listas: una con los productos indispensables y otra con aquellos artículos que se quieren adquirir, pero cuya compra puede esperar.

De esta manera, los consumidores pueden establecer prioridades y evitar gastar dinero en productos que no necesitan solamente porque tienen descuentos.

Entre los consejos de Profeco para cuidar el presupuesto durante el Buen Fin destacan: Elaborar un presupuesto antes de comenzar las compras.

Priorizar los productos necesarios sobre los artículos que no son indispensables.

Comparar precios entre diferentes establecimientos y marcas.

Revisar el historial de precios para identificar posibles variaciones antes de las ofertas.

Establecer un límite de gasto para cada producto.

Analizar las promociones a meses sin intereses antes de comprometer ingresos futuros.

Consultar las garantías y políticas de devolución antes de realizar el pago.

Profeco recomienda establecer un presupuesto antes de realizar compras durante el Buen Fin 2026. / iStock

¿Cómo saber si los descuentos del Buen Fin 2026 son reales?

Otro de los puntos que deben considerar los consumidores es verificar que las promociones anunciadas por los establecimientos representen un ahorro verdadero.

Para ello, Profeco cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde es posible consultar el historial de costos de diferentes productos y comparar sus precios entre establecimientos.

El portal permite revisar artículos de categorías como celulares, computadoras, televisores, cámaras, electrodomésticos y línea blanca.

Para utilizarla, los interesados deben ingresar a: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/

Posteriormente, deben seleccionar la ciudad donde realizarán sus compras, elegir una categoría y buscar el producto de su interés.

Con esta información podrán conocer las variaciones de precios y determinar si el descuento anunciado durante el Buen Fin realmente representa una oportunidad de ahorro.

Los meses sin intereses deben analizarse antes de comprometer los ingresos de los próximos meses. / iStock

¿Conviene comprar a meses sin intereses durante el Buen Fin?

Profeco también recomienda tener cuidado con las promociones a meses sin intereses, pues aunque permiten distribuir el costo de un producto durante varios meses, representan un compromiso financiero que debe contemplarse dentro del presupuesto.

Antes de aceptar esta modalidad de pago, es importante revisar cuánto se tendrá que pagar mensualmente y si esos compromisos pueden cubrirse sin descuidar otros gastos.

La recomendación es evitar acumular mensualidades que superen la capacidad económica, especialmente cuando se trata de artículos que no son indispensables.

Profeco recomienda pagar deudas antes de hacer compras impulsivas

La Procuraduría también recordó que el dinero disponible durante esta temporada de descuentos puede utilizarse para otras prioridades financieras. En lugar de adquirir productos por impulso, la dependencia plantea considerar alternativas como: Adelantar pagos del impuesto predial.

Liquidar cuentas bancarias pendientes.

Destinar una parte de los ingresos al ahorro. El objetivo es evitar que las promociones del Buen Fin terminen convirtiéndose en compromisos económicos que afecten la estabilidad financiera de los hogares.

¿Cuándo termina el Buen Fin 2026?

La edición número 16 del Buen Fin comenzó el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 de noviembre.

Durante estos cinco días, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos y promociones en diferentes productos y servicios, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Por ello, Profeco insiste en que los consumidores deben comparar antes de comprar y evitar comprometer más dinero del que pueden pagar.