Los Askis le cantarán a la Virgen de Guadalupe en la Basílica: ¿cuándo y dónde verlos?

Los Askis llevarán su cumbia andina a las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en diciembre de 2026./Especial

La agrupación mexicana de cumbia andina formará parte de las tradicionales Mañanitas a la Morenita del Tepeyac; esta es la fecha y hora de su presentación

Las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe tendrán un invitado especial en 2026. Se trata de Los Askis, agrupación mexicana reconocida por sus éxitos de cumbia andina, que confirmó su participación en una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

A través de sus redes sociales, los músicos compartieron su emoción por recibir la invitación para cantar en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. La presentación tendrá lugar en el Altar Mayor del recinto, donde dedicarán su música a la llamada Morenita del Tepeyac durante la víspera del 12 de diciembre.

La agrupación mexicana confirmó que cantará en el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe el próximo 11 de diciembre./Especial

¿Cuándo y a qué hora cantarán Los Askis en la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con el anuncio de la agrupación, Los Askis se presentarán el viernes 11 de diciembre de 2026 a las 23:00 horas, tiempo del centro de México. Su participación formará parte de la serenata que se realiza cada año para recibir el Día de la Virgen de Guadalupe.

La agrupación expresó su agradecimiento por la invitación y destacó el significado que tiene formar parte de esta tradición para millones de mexicanos. También reconoció al rector de la Basílica, monseñor Daniel Villalobos, y al obispo Francisco Javier Acero por hacer posible su participación.

La presentación de Los Askis está programada para las 23:00 horas del viernes 11 de diciembre./Especial

¿Dónde ver EN VIVO las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2026?

Quienes no puedan acudir a la Basílica también tendrán la posibilidad de seguir la presentación desde casa. Los Askis informaron que la celebración podrá verse mediante la transmisión en vivo del canal oficial de YouTube de la Basílica de Guadalupe, así como en sus plataformas sociales.