Así fue el fuerte sismo que pegó en Baja California Sur este 26 de noviembre; PC evalúa posibles daños

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o daños mayores / Especial

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas

Un sismo de magnitud 5.7 se registró durante la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, de acuerdo con información difundida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió a las 9:26 horas y tuvo su epicentro a varios kilómetros de distancia de la península.

Según el reporte del organismo, el temblor se originó a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con una profundidad de apenas siete kilómetros. Debido a su ubicación geográfica, el movimiento ocurrió mar adentro, lejos de las principales zonas urbanas de la entidad.

Tras darse a conocer el registro del sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene comunicación con las autoridades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar y determinar si existen afectaciones relacionadas con el movimiento.

Un sismo de magnitud 5.7 se registró al sur de Baja California Sur / Redes Sociales

Hasta el momento, la información disponible no incluye reportes de personas lesionadas, daños materiales o afectaciones en comunidades de Baja California Sur. Sin embargo, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación para conocer las posibles consecuencias del fenómeno.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy 26 de noviembre de 2026?

El Servicio Sismológico Nacional detalló que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -109.42 grados de longitud oeste, correspondientes a una zona del océano Pacífico situada al sur de la península de Baja California.

El reporte también estableció que el sismo ocurrió exactamente a las 9:26:43 horas de este jueves, con una profundidad de siete kilómetros. Estas características permiten clasificarlo como un movimiento de origen superficial.

Estos son los datos del sismo registrado durante la mañana: Magnitud: 5.7.

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

Hora: 9:26:43 horas.

Epicentro: 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Latitud: 19.90.

Longitud: -109.42.

Profundidad: siete kilómetros.

El movimiento telúrico ocurrió a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas / Redes Sociales

¿Se reportaron daños tras el sismo de 5.7 en Baja California Sur?

Luego del movimiento telúrico, la Coordinación Nacional de Protección Civil estableció comunicación con las unidades estatales y municipales de la entidad para obtener información sobre las condiciones de las comunidades y realizar una evaluación preliminar.

El objetivo de este seguimiento es identificar posibles afectaciones en inmuebles, infraestructura y servicios, así como conocer si existen personas que requieran atención por alguna situación relacionada con el sismo.

Por ahora, no se cuenta con reportes de daños materiales ni personas lesionadas en la información disponible. Será necesario esperar las actualizaciones de las autoridades para conocer el resultado de las evaluaciones y descartar posibles afectaciones.

La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Sismológico Nacional, especialmente ante la posibilidad de que se emitan nuevos reportes relacionados con el movimiento.

¿Por qué se registran sismos en Baja California Sur?

La península de Baja California se encuentra en una región de importante actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, cuyo desplazamiento genera movimientos que pueden registrarse tanto en territorio continental como en zonas marítimas.

La magnitud, profundidad y distancia del epicentro respecto a las comunidades son algunos de los factores que influyen en la intensidad con la que puede percibirse un temblor y en las posibles afectaciones que pudiera ocasionar.