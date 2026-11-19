El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre de 2026, provocando fuertes movimientos en distintas localidades y movilizando a las autoridades para evaluar posibles daños. El temblor ocurrió casi cuatro meses después de que la misma región fuera golpeada por un terremoto de mayor intensidad que dejó víctimas mortales y cientos de personas desplazadas.

De acuerdo con información de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento se registró aproximadamente a las 02:22 horas, tiempo local, en la región de Amakusa y Ashikita, a una profundidad estimada de 10 kilómetros. La sacudida alcanzó una intensidad máxima de 5 inferior en la escala sísmica japonesa, que mide la fuerza con la que se percibe un terremoto en la superficie y sus posibles efectos sobre las construcciones.

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la prefectura de Kumamoto durante la madrugada del jueves / Especial

Las localidades de Minamata, Ashikita, Tsunagi, Kuma y Asagiri estuvieron entre las que registraron los movimientos más intensos. Aunque el sismo provocó preocupación entre la población, las autoridades meteorológicas descartaron que existiera riesgo de tsunami, mientras los organismos de emergencia comenzaron las revisiones correspondientes para determinar si había afectaciones en viviendas, carreteras y otros servicios.

¿Cuántos muertos, heridos y daños dejó el sismo de Japón?

En los primeros reportes no se habían confirmado personas fallecidas, lesionadas ni daños materiales de consideración como consecuencia del terremoto. Sin embargo, las autoridades continuaban evaluando la situación en las zonas cercanas al epicentro, por lo que el balance podría modificarse conforme avanzaran las inspecciones.

La JMA informó que el terremoto estuvo acompañado de actividad sísmica posterior. Hasta las 03:55 horas de Japón, se habían registrado 21 movimientos de intensidad 1 o superior en la escala japonesa después del temblor principal, incluidos dos que alcanzaron intensidad 3. Por esta razón, el organismo pidió a los habitantes mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevas sacudidas.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó mediante redes sociales que había dado instrucciones para conocer el alcance de las afectaciones y proporcionar información oportuna a los ciudadanos. La mandataria también pidió extremar precauciones en las zonas donde el movimiento fue más fuerte.

La Agencia Meteorológica de Japón descartó riesgo de tsunami tras el terremoto / Especial

“A quienes se encuentran en las zonas donde las sacudidas fueron más intensas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad similar”, escribió la mandataria.

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 5.7?

La Agencia Meteorológica de Japón descartó el riesgo de tsunami relacionado con este movimiento telúrico. Esto significa que, pese a la intensidad del temblor, no se consideró necesario emitir una advertencia por oleaje peligroso en las zonas costeras.

No obstante, las autoridades recomendaron mantener la vigilancia ante nuevos movimientos sísmicos, especialmente en las localidades que experimentaron una intensidad de 5 inferior. La JMA advirtió que podrían presentarse temblores de intensidad semejante durante aproximadamente una semana, por lo que pidió a la población tomar precauciones frente a posibles desprendimientos de tierra y daños en estructuras debilitadas.