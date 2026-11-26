¿Viajar en el Metro CDMX es más seguro? Reportan reducción del 58% en robos con violencia

El operativo Quetzalcóatl busca reforzar la seguridad de los usuarios del Metro./ Pixabay

El Sistema de Transporte Colectivo registró una reducción en las investigaciones por robo con violencia durante los primeros diez meses de 2026, tras reforzar la vigilancia en sus instalaciones

La seguridad de los usuarios del Metro de la Ciudad de México es uno de los principales aspectos que las autoridades capitalinas buscan atender mediante la presencia de elementos policiacos en las instalaciones. Como parte de estas acciones, el organismo presentó los resultados obtenidos en materia de robo con violencia durante 2026.

El balance del Sistema de Transporte Colectivo (STC) señala que, al cierre de octubre, el número de expedientes abiertos por este delito fue 58% menor que el registrado durante los primeros diez meses de 2025.

¿Qué estrategia utiliza el Metro CDMX para combatir los robos?

Con la finalidad de prevenir conductas delictivas dentro de uno de los medios de transporte más utilizados de la capital, las autoridades mantienen activo el operativo Quetzalcóatl, mediante el cual se busca ampliar la cobertura de seguridad en las instalaciones.

Actualmente, esta estrategia contempla la participación de 5 mil 800 policías, distribuidos a lo largo de las 12 líneas que conforman la red. Su presencia permite reforzar la vigilancia en las zonas de tránsito de pasajeros y atender incidentes relacionados con la seguridad.

El STC considera que las labores realizadas mediante este dispositivo han contribuido a reducir el número de casos de robo con violencia que llegan ante las autoridades ministeriales.

Cerca de 5 mil 800 policías vigilan las instalaciones del transporte capitalino./ Pixabay

Metro CDMX registra 19 investigaciones menos por robo con violencia

Durante los primeros diez meses de 2025 se abrieron 33 expedientes relacionados con este delito. Para el mismo periodo de 2026, la cifra descendió a 14 carpetas de investigación, según las estadísticas presentadas por el organismo.

El desglose mensual también muestra que, entre marzo y junio, no se formalizó ninguna investigación por esta conducta. En tanto, los registros de septiembre y octubre cerraron con un solo expediente por mes.

Aunque el balance representa una disminución en las investigaciones por robo con violencia, este indicador no permite determinar si otros delitos también registraron una reducción.