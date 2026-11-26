Beca de Transporte CDMX 2026: últimos días de registro para recibir mil 500 pesos; así puedes solicitarla

La beca busca reducir los gastos de traslado de los estudiantes. / IA

Estudiantes de universidades públicas todavía pueden solicitar el apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 se encuentra en sus últimos días de registro en la Ciudad de México. El programa ofrece un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para estudiantes de licenciatura que necesiten ayuda para cubrir sus gastos de traslado y otros conceptos relacionados con sus estudios.

De acuerdo con la información publicada sobre la convocatoria, el registro del segundo semestre de 2026 tiene como fecha límite el viernes 27 de noviembre, por lo que las personas interesadas todavía pueden realizar el trámite en línea.

El programa está a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y contempla apoyos para estudiantes de instituciones públicas de educación superior.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Transporte CDMX 2026?

El apoyo está dirigido a estudiantes que cursan una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta en instituciones públicas de educación superior. Entre las universidades contempladas se encuentran: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Escuelas Normales y otras instituciones públicas contempladas en la convocatoria. También es necesario que las personas solicitantes residan en la Ciudad de México, aunque pueden estudiar en planteles ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México. Otro de los requisitos es no recibir otro apoyo económico de la misma naturaleza.

El programa social está dirigido a estudiantes de universidades públicas. / SECTEI

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Antes de comenzar el trámite, es importante tener a la mano una cuenta Llave CDMX y un correo electrónico activo. La plataforma solicita información personal y académica, además de documentación para comprobar que se cumplen las condiciones del programa. Entre los documentos necesarios están: Identificación oficial vigente con fotografía, como INE o pasaporte.

Comprobante de inscripción vigente al ciclo escolar actual.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, cuando la dirección no aparezca en la identificación oficial.

CURP y datos personales y académicos. El comprobante de domicilio puede ser un recibo de agua, luz, gas, teléfono, internet, predial, contrato de arrendamiento o constancia de residencia. En el caso de menores de edad, también se solicita documentación de la madre, padre o persona tutora.

¿Cómo registrarte para recibir los mil 500 pesos?

El trámite se realiza por internet y estos son los pasos que debes seguir: Ingresa al portal de la SECTEI CDMX. Busca la convocatoria de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, segundo semestre de 2026. Accede con tu cuenta Llave CDMX. Llena el formulario con tus datos personales, académicos y de contacto. Adjunta los documentos solicitados. Revisa que toda la información sea correcta y envía tu solicitud. También puedes ingresar directamente al formulario de registro de la Beca de Transporte 2026. Al terminar, la plataforma generará un folio que debes guardar para consultar el estatus de tu solicitud. Es importante aclarar que completar el registro no garantiza recibir el dinero, pues la SECTEI debe revisar y validar los documentos antes de publicar los resultados.

¿Cuándo depositan los mil 500 pesos de la beca?

El apoyo económico corresponde al último bimestre de 2026 y se entrega a las personas que resulten seleccionadas por la SECTEI.

Los beneficiarios reciben mil 500 pesos bimestrales a partir del periodo en que su solicitud sea aprobada, por lo que no se contemplan pagos retroactivos.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México ha adelantado que este programa tendrá un incremento en 2027, cuando el apoyo podría llegar a 2 mil pesos bimestrales. Sin embargo, para el registro vigente de 2026, el monto continúa siendo de mil 500 pesos.