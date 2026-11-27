Mariana BO responde a José Eduardo Derbez tras negar su romance: “Yo también estoy soltera”

Mariana BO rompió el silencio a través de sus redes sociales. / Especial

La DJ mexicana compartió un contundente mensaje en redes sociales en el que habló sobre las faltas de respeto, su integridad y la importancia de poner límites

Lo que parecía ser el inicio de un nuevo romance entre José Eduardo Derbez y Mariana BO terminó por generar polémica, luego de que ambos compartieran mensajes en redes sociales para aclarar su situación sentimental.

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Después de que el hijo de Eugenio Derbez publicara un comunicado en el que aseguró estar soltero y descartó tener una nueva pareja, la DJ y productora musical rompió el silencio con una publicación en la que defendió su integridad y cuestionó las actitudes de algunos hombres hacia las mujeres.

Aunque Mariana BO no mencionó directamente al actor, sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta al comunicado que José Eduardo difundió durante este jueves 26 de noviembre.

La productora musical confirmó que está soltera. / Especial

¿Qué dijo Mariana BO sobre José Eduardo Derbez?

A través de sus historias de Instagram, la DJ mexicana cuestionó a los hombres que intentan controlar las versiones sobre sus relaciones personales y desacreditar públicamente a las mujeres cuando estas deciden establecer límites.

La artista también manifestó su inconformidad con quienes comparten momentos privados con una mujer, presumen sus encuentros en redes sociales y posteriormente buscan proteger su imagen pública.

Mariana BO dejó claro que no está dispuesta a tolerar comportamientos que considera irrespetuosos y aseguró que su trayectoria profesional y su valor como mujer no están sujetos a la opinión de otras personas.

Finalmente, la productora musical cerró su publicación con una frase que llamó la atención por su similitud con el comunicado del actor.

“Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”, expresó la DJ.

José Eduardo Derbez niega tener un nuevo romance

Horas antes de la publicación de Mariana BO, José Eduardo Derbez recurrió a sus redes sociales para poner fin a las especulaciones relacionadas con su vida amorosa.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el actor aseguró que actualmente disfruta de su soltería y que no tiene planes de comenzar una nueva relación sentimental.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió el conductor.

El hijo de Victoria Ruffo también bromeó sobre las interpretaciones que se hacen de sus apariciones públicas y señaló que será él quien dé a conocer cualquier novedad relacionada con su vida sentimental.

¿Qué pasó entre Mariana BO y José Eduardo Derbez?

Los rumores de un posible romance comenzaron a mediados de noviembre, semanas después de que José Eduardo Derbez hiciera pública su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Las especulaciones aumentaron luego de que el actor y la DJ compartieran imágenes de diferentes encuentros, salidas nocturnas e incluso una visita a un campo de tiro.

En aquel momento, Mariana BO reconoció que existía una atracción entre ambos y confirmó que estaban saliendo, aunque aclaró que todavía no habían formalizado un noviazgo. Incluso llegó a destacar lo caballeroso que era el actor y presumió un ramo de rosas que recibió de su parte.

Por ahora, ambos aseguran estar solteros y ninguno mencionó directamente al otro en sus respectivos comunicados.