Salvadoreño gana un millón de dólares en la lotería y termina detenido por ICE en Massachusetts

Ariel Antonio Velásquez ganó un millón de dólares en un boleto instantáneo de la Lotería Estatal de Massachusetts./Cortesía: Lotería Estatal de Massachusetts

Ariel Antonio Velásquez ganó un premio de lotería en Estados Unidos, pero fue detenido días después por autoridades migratorias

La historia de un salvadoreño que ganó un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts tomó un giro inesperado días después de reclamar el premio. Se trata de Ariel Antonio Velásquez, quien fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en East Boston, luego de cobrar el dinero.

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La detención ocurrió el 24 de noviembre de 2026, de acuerdo con la agencia federal, que informó que el hombre tenía una orden final de deportación desde abril de 2014. ICE señaló que permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanza el proceso para su expulsión de Estados Unidos.

El caso llamó la atención por la cercanía entre ambos acontecimientos. El 21 de noviembre, la Lotería Estatal de Massachusetts había anunciado en sus redes sociales que un jugador obtuvo el premio mayor de un boleto instantáneo. Cuatro días después, las autoridades migratorias informaron sobre la detención del ganador.

El boleto ganador pertenecía al juego “$2,000,000 50X Cashword” y tenía un costo de 10 dólares./especial

¿Cómo ganó Ariel Antonio Velásquez el millón de dólares?

De acuerdo con la Lotería Estatal de Massachusetts, el salvadoreño obtuvo el premio al completar 11 palabras en el juego instantáneo “$2,000,000 50X Cashword”, cuyo boleto tenía un costo de 10 dólares. Aunque el premio anunciado era de un millón de dólares, Velásquez eligió recibir el dinero mediante un pago único en efectivo. Por esa modalidad obtuvo 650 mil dólares antes de impuestos, una cantidad menor al monto total anunciado.

ICE indicó que el hombre compró el boleto ganador en un establecimiento de East Boston. La agencia relacionó el cobro del premio con la localización del salvadoreño y su posterior detención, aunque no detalló qué procedimiento específico permitió a las autoridades identificarlo. La publicación de la lotería estatal había mostrado al ganador con un cheque simbólico, sin que en ese momento se conociera públicamente el desenlace que tendría su caso migratorio.

El salvadoreño eligió recibir un pago único de 650 mil dólares antes de impuestos./especial

¿Por qué ICE detuvo al ganador de la lotería?

En un comunicado, ICE sostuvo que Ariel Antonio Velásquez ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2013, a través del Valle del Río Grande, en Texas. Según la versión de la agencia, después de su detención por la Patrulla Fronteriza recibió una notificación para presentarse ante un juez de inmigración.

La dependencia agregó que fue liberado con una lista de proveedores que ofrecían asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, un juez migratorio habría emitido una orden de deportación en abril de 2014, resolución que, de acuerdo con ICE, el salvadoreño no cumplió.

Tras su detención en Massachusetts, la agencia informó que permanecerá bajo custodia mientras se lleva a cabo el procedimiento de expulsión. No obstante, las autoridades no detallaron si Velásquez cuenta actualmente con representación legal, si presentó algún recurso para impugnar la orden o cuándo podría concretarse su deportación.

ICE utilizó el caso para reiterar su política migratoria

Después del arresto, ICE también difundió el caso en su cuenta de la red social X. En su mensaje, la agencia hizo referencia a que los derechos y privilegios reservados para ciudadanos estadounidenses no corresponden a personas inmigrantes en situación irregular. La detención ocurrió en medio de las operaciones de la dependencia federal contra personas que, según sus registros, tienen órdenes finales de deportación pendientes.