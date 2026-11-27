Reportan explosión en ducto de Pemex en Nuevo León; esto se sabe del incidente

Una intensa columna de humo negro generó alarma en Cadereyta. / RS

El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia

Una presunta explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó la movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte del incidente se recibió alrededor de las 16:40 horas en el ejido Las Palomitas, hasta donde se trasladaron elementos de distintas corporaciones para atender la emergencia.

El siniestro generó una intensa columna de humo negro que pudo observarse desde diferentes puntos del municipio, causando preocupación entre los habitantes de comunidades cercanas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y de los municipios de Cadereyta y Juárez, así como personal especializado de Pemex.

El siniestro se registró en el ejido Las Palomitas, en Nuevo León. / RS

¿Qué provocó la presunta explosión de Pemex en Cadereyta?

Los primeros reportes señalaron que una tubería que presuntamente transportaba hidrocarburos habría presentado una fractura. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, Petróleos Mexicanos informó a través de sus redes sociales que personal especializado se encontraba atendiendo el incidente y verificando las condiciones de la infraestructura para determinar el origen del siniestro.

Aunque inicialmente se reportó una explosión, también surgió una versión que señala que se habría tratado de un incendio de pastizales en las inmediaciones del ducto.

Hasta el momento, las causas exactas del incidente no han sido esclarecidas.

¿Hay personas lesionadas por el incendio en Cadereyta?

De acuerdo con el balance preliminar de Protección Civil de Nuevo León, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia del siniestro.

Las autoridades también descartaron riesgos para la población, debido a que el incidente ocurrió en una zona abierta, alejada de complejos habitacionales.