ICE detiene a dos mexicanos cuando abordaban un avión en Seattle; gobernador estalla contra agentes

Agentes de ICE detuvieron a dos pasajeros mexicanos cuando abordaban un vuelo de Alaska./Especial

Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía fueron arrestados por agentes migratorios enmascarados antes de abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles; el operativo provocó indignación entre autoridades locales

Dos pasajeros mexicanos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se encontraban en el puente de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos.

El operativo ocurrió la mañana del sábado 21 de noviembre, mientras los viajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, California. La intervención retrasó la salida de la aeronave y provocó cuestionamientos por parte de pasajeros, autoridades y representantes sindicales.

¿Por qué ICE detuvo a los dos mexicanos en el aeropuerto de Seattle?

De acuerdo con información difundida por medios locales, ambos detenidos serían padre e hija y viajaban a California para asistir a un bautizo. Además, una fuente citada por Latino Herald señaló que tendrían un proceso de asilo pendiente, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades federales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaron un operativo dirigido contra Ricardo Larrondo Mendoza, a quien identificaron como un ciudadano mexicano que había permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su visa.

Sofía Hernández Mejía también fue detenida después de un presunto altercado con los agentes federales./Especial

Gobernador de Washington exige frenar las operaciones de ICE

La detención provocó una fuerte reacción del gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien condenó la intervención de los agentes migratorios y cuestionó que realizaran el operativo mientras los pasajeros abordaban un vuelo comercial.