Dos pasajeros mexicanos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se encontraban en el puente de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos.
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El operativo ocurrió la mañana del sábado 21 de noviembre, mientras los viajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, California. La intervención retrasó la salida de la aeronave y provocó cuestionamientos por parte de pasajeros, autoridades y representantes sindicales.
¿Por qué ICE detuvo a los dos mexicanos en el aeropuerto de Seattle?
De acuerdo con información difundida por medios locales, ambos detenidos serían padre e hija y viajaban a California para asistir a un bautizo. Además, una fuente citada por Latino Herald señaló que tendrían un proceso de asilo pendiente, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades federales.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaron un operativo dirigido contra Ricardo Larrondo Mendoza, a quien identificaron como un ciudadano mexicano que había permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su visa.
Gobernador de Washington exige frenar las operaciones de ICE
La detención provocó una fuerte reacción del gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien condenó la intervención de los agentes migratorios y cuestionó que realizaran el operativo mientras los pasajeros abordaban un vuelo comercial.
A través de declaraciones públicas, Ferguson aseguró que ICE está completamente fuera de control y calificó sus métodos como profundamente antestadounidenses. Incluso pidió eliminar la agencia y sustituirla por un sistema de control migratorio que sea efectivo, ético y humano.