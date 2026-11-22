Paola Dalay presume escapada romántica con César Romo en Cancún; así fueron sus vacaciones

Paola Dalay y César Romo compartieron fotografías de su escapada a Cancún. / @paodalay_2203-@clromos

La influencer compartió fotografías junto al futbolista de Raniza FC durante un viaje a Quintana Roo, donde ambos intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales

La polémica alrededor de Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúa dando de qué hablar. Ahora, la influencer volvió a llamar la atención luego de compartir fotografías de una escapada a Cancún junto al futbolista César Romo, con quien ha comenzado a mostrarse cada vez más cercana tras su separación del actor.

A través de sus historias y publicaciones de Instagram, ambos dejaron ver algunos momentos de su viaje por las playas de Quintana Roo, donde aparecieron disfrutando del paisaje del Caribe mexicano y compartiendo fotografías en traje de baño.

Las imágenes no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, especialmente por los mensajes cariñosos que intercambiaron en redes sociales y porque el viaje ocurre mientras José Eduardo Derbez también ha sido relacionado sentimentalmente con otra mujer.

¿Paola Dalay y César Romo ya son novios?

Aunque las fotografías han despertado especulaciones sobre un posible romance, Paola Dalay aclaró recientemente que ella y César Romo están saliendo y conociéndose, pero todavía no mantienen una relación formal.

La creadora de contenido también desmintió las versiones que aseguraban que ya vivía con el integrante de Raniza FC.

Sin embargo, su reciente escapada a Cancún muestra que ambos continúan compartiendo tiempo juntos y fortaleciendo su cercanía.

La expareja de José Eduardo Derbez disfruta de una nueva etapa junto a César Romo. / @clromos

José Eduardo Derbez también estaría conociendo a otra mujer

Mientras Paola Dalay disfruta de esta nueva etapa, José Eduardo Derbez también ha acaparado titulares por su cercanía con la DJ Mariana BO.

La artista confirmó en una entrevista con Ventaneando que ambos están saliendo, aunque su situación sentimental también ha generado especulaciones entre sus seguidores.

Incluso, un ramo de flores que el actor le habría enviado a la DJ alimentó los rumores sobre el vínculo entre ambos.

La influencer presumió su viaje a las playas de Quintana Roo junto al futbolista. / IG

¿Cuándo terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación a principios de noviembre de 2026, luego de varias semanas de rumores sobre una posible ruptura.

En ese momento, ambos aseguraron que terminaron en buenos términos y descartaron que una infidelidad hubiera sido el motivo de su separación.

Posteriormente, la influencer explicó que la relación había terminado aproximadamente cinco meses antes de hacer pública la noticia, pues ninguno de los dos estaba preparado para hablar sobre el tema.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación el 1 de noviembre, después de aproximadamente casi siete años juntos./ Captura de pantalla