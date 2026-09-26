Esto no significa que todos los empleados deban recibir exactamente cierta cantidad / Magnific

La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, una de las prestaciones laborales que comienza a generar mayor interés entre los trabajadores es el aguinaldo. Además de preguntarse cuándo llegará el depósito, existe una duda recurrente: ¿la empresa puede pagar más de los 15 días establecidos por la ley y, en consecuencia, entregar una cantidad mayor de dinero?

La respuesta es sí. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Es decir, esta cantidad funciona como el mínimo que debe respetar el empleador y no como un límite que impida otorgar una prestación superior. PROFEDET también señala que, dependiendo del empleador o de lo establecido en el contrato de trabajo, el aguinaldo puede ser mayor.

Los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos / Magnific

¿Cuántos días de aguinaldo corresponden en 2026?

Para los trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, el mínimo general continúa siendo de 15 días de salario por un año completo de servicio. Quienes no hayan trabajado durante los 12 meses también conservan este derecho, aunque en su caso deben recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente laborado.

Por ejemplo, una persona que gana 12 mil pesos mensuales tendría como referencia, en un cálculo simple sobre 30 días, un salario diario de 400 pesos. Si le corresponden los 15 días mínimos de aguinaldo, el resultado sería de 6 mil pesos, antes de considerar el tratamiento fiscal que corresponda en cada caso.

Si ese mismo trabajador tuviera como prestación contractual un aguinaldo equivalente a 30 días, la cantidad bruta de referencia ascendería a 12 mil pesos. La diferencia radica en que los primeros 15 días representan el mínimo establecido por la legislación, mientras que una prestación superior dependerá de las condiciones laborales aplicables.

El aguinaldo puede ser mayor si el empleador a si lo considera / Magnific

¿Tu empresa puede pagarte más de 15 días de aguinaldo?

Sí. Una empresa puede establecer condiciones más favorables para sus trabajadores y entregar 20, 25, 30 días o una cantidad incluso superior, siempre que así se haya establecido dentro de sus prestaciones o condiciones laborales.

PROFEDET ha explicado expresamente que el artículo 87 establece 15 días como mínimo, pero que el monto puede ser mayor dependiendo del empleador e incluso de lo establecido en el contrato de trabajo. Esto explica por qué dos trabajadores con salarios similares podrían terminar recibiendo aguinaldos diferentes.

Por ello, si quieres conocer cuánto recibirás realmente durante 2026, además de revisar tu salario conviene consultar tu contrato de trabajo, contrato colectivo —si corresponde— y las prestaciones ofrecidas por tu empresa. También puede servir como referencia revisar recibos de años anteriores si las condiciones laborales no han cambiado.

No haber cumplido 12 meses dentro de una empresa no elimina el derecho al aguinaldo / Magnific

¿El aguinaldo aumentó de 15 a 30 días en 2026?

Este punto ha provocado confusión debido a las diferentes propuestas que durante los últimos años han planteado modificar la cantidad mínima de aguinaldo. Sin embargo, el mínimo general establecido actualmente por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo continúa siendo de 15 días de salario.

Esto significa que no debe confundirse una prestación superior otorgada por determinada empresa con un aumento general obligatorio para todos los trabajadores del sector privado.

En otras palabras, sí puedes recibir 30 días de aguinaldo en 2026, pero eso no significa que todos los trabajadores tengan automáticamente derecho a esa cantidad. Para quienes se rigen por la LFT, el piso general permanece en 15 días y las prestaciones superiores dependerán de las condiciones laborales correspondientes.

¿Qué pasa si trabajaste menos de un año?

No haber cumplido 12 meses dentro de una empresa no elimina el derecho al aguinaldo. La legislación establece que las personas que hayan trabajado solamente una parte del año deberán recibir el monto proporcional al tiempo laborado, independientemente de que continúen o no trabajando para el mismo empleador cuando llegue el momento habitual del pago.

Esto también aplica, por ejemplo, para una persona que comenzó a trabajar a mitad de 2026. En ese caso no recibiría necesariamente los 15 días completos correspondientes a un año de servicio, sino la proporción generada durante el periodo que mantuvo la relación laboral.

PROFEDET incluye entre quienes tienen derecho a esta prestación a trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, de temporada, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, seguros y vendedores, entre otros que estén sujetos a la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo de 2026?

La fecha también está establecida por la legislación: el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre. Por lo tanto, una empresa puede decidir adelantar el depósito, pero debe cumplir con el plazo legal correspondiente.

El aguinaldo, además, es considerado un derecho irrenunciable. PROFEDET establece que el patrón no puede argumentar dificultades económicas o falta de utilidades como justificación para dejar de pagarlo o reducir el importe mínimo que corresponda.

Así que un “mal año” para la compañía no significa que el trabajador pierda esta prestación. El empleador sigue obligado a cumplir con el monto que corresponda conforme a la legislación y las condiciones laborales aplicables.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

Si llega el plazo y el trabajador no recibe la prestación o considera que el monto entregado es inferior al que le corresponde, puede solicitar orientación y asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

La dependencia señala que existe un año para reclamar el pago del aguinaldo cuando no fue cubierto o se entregó de manera incompleta. Además, ofrece servicios de orientación y representación jurídica para las personas trabajadoras.