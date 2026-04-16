Habrá recorte del 50% al aguinaldo: quiénes serán afectados en 2026

A partir de 2026, las personas que se jubilen bajo el régimen del ISSSTE en Zacatecas enfrentarán una reducción del 50% en su aguinaldo, pasando de 60 a 30 días, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la reforma legal al considerar que no vulnera derechos fundamentales.

El fallo del máximo tribunal respalda la modificación al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, con lo que se formaliza el recorte al aguinaldo para nuevos pensionados. Este ajuste forma parte de una estrategia orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en la entidad, en un contexto de presión económica sobre las finanzas públicas.

La medida solo aplicará para las personas que se jubilen bajo el régimen del ISSSTE en Zacatecas / FREEPIK

La resolución de la SCJN

En el centro de la controversia se encuentra la reforma al artículo 74 de la ley del ISSSTEZAC, organismo encargado de la seguridad social de los empleados públicos en Zacatecas. La modificación fue avalada por siete ministros de la Corte, quienes determinaron que la reducción del aguinaldo es constitucional.

Con este cambio, los futuros pensionados recibirán únicamente 30 días de aguinaldo, en lugar de los 60 que se otorgaban anteriormente, lo que representa un recorte del 50% en una de las prestaciones más relevantes del año, especialmente en un entorno marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La Suprema Corte validó la reforma legal al considerar que no vulnera derechos fundamentales de los pensionados / FREEPIK

Es importante señalar que esta medida no será retroactiva. Solo afectará a quienes se jubilen después del 11 de agosto de 2024, por lo que las personas que ya reciben una pensión antes de esa fecha mantendrán intactos sus derechos y continuarán bajo el esquema anterior.

Una medida que divide opiniones

La resolución también deja en evidencia una diferencia clara entre generaciones de jubilados, al establecer dos esquemas distintos dentro del mismo sistema de pensiones, lo que ha generado debate tanto en el ámbito jurídico como en el social.

Los futuros pensionados recibirán únicamente 30 días de aguinaldo, en lugar de los 60 como antes / FREEPIK

Desde la Corte, la decisión fue defendida bajo el argumento de garantizar la viabilidad financiera del sistema, al considerar que mantener prestaciones elevadas sin respaldo presupuestario podría poner en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.

En ese sentido, el fallo sostiene que la reducción del aguinaldo es una medida “razonable” para equilibrar las finanzas públicas y evitar un posible colapso del sistema de pensiones. Sin embargo, esta postura no fue unánime, ya que el debate interno reflejó diferencias entre los ministros sobre el alcance de los ajustes a los derechos laborales en nombre de la estabilidad fiscal.

La decisión fue defendida bajo el argumento de garantizar la viabilidad financiera del sistema y evitar el colapso en las pensiones / FREEPIK