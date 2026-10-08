En el Día Mundial del Huevo, especialistas explican sus beneficios y los mitos que rodean a este alimento / Magnific

Los mexicanos consumen en promedio 24 kilos de huevo al año, equivalentes a unas 410 piezas

El cantante Yahir sorprendió a los seguidores de La Casa de los Famosos al desayunar hasta seis huevos, una cantidad que para algunos habitantes y espectadores resultaba excesiva. Sin embargo, esta peculiar costumbre podría no ser tan extraña en un país como México, donde el huevo es uno de los alimentos más presentes en la mesa. De acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), México ocupa el primer lugar mundial en consumo de huevo, con un promedio de 24 kilogramos por persona al año, equivalentes a aproximadamente 410 piezas.

Este dato adquiere especial relevancia en el marco del Día Mundial del Huevo, que se conmemora el segundo viernes de octubre y que en 2026 corresponde al 9 de octubre. Aunque forma parte de la alimentación cotidiana de millones de familias mexicanas, todavía existen dudas sobre sus propiedades nutricionales, las diferencias entre los huevos blancos y rojos, así como las medidas necesarias para conservarlos adecuadamente y evitar riesgos durante su consumo.

México ocupa el primer lugar mundial en consumo de huevo / Magnific

¿Cuánto huevo consumen los mexicanos al año?

De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, cada mexicano consume en promedio 24 kilos de huevo anualmente, una cantidad equivalente a unas 410 piezas, aunque el número puede variar dependiendo del tamaño de cada huevo. Estas cifras colocan a México como el principal consumidor de este alimento a nivel mundial, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo avícola, y reflejan su importancia dentro de la dieta nacional, donde se utiliza tanto en desayunos como en comidas, cenas y una gran variedad de preparaciones.

El huevo destaca por su accesibilidad, versatilidad y facilidad para combinarse con otros ingredientes. Desde los tradicionales huevos a la mexicana, rancheros o divorciados, hasta preparaciones más sencillas como los huevos cocidos o revueltos, este alimento tiene un lugar privilegiado en los hogares. Por eso, aunque Yahir llamó la atención al comer hasta seis huevos durante un desayuno, su gusto por este producto coincide con una tendencia de consumo profundamente arraigada en México. Eso no significa, sin embargo, que consumir seis piezas de una sola vez sea una recomendación general para todas las personas.

Un mexicano consume 24 kilogramos de huevo por año, equivalentes a aproximadamente 410 piezas / Magnific

La producción de huevo también representa millones para México

La importancia del huevo no se limita a su presencia en la alimentación. La avicultura representa una actividad económica fundamental para el país, especialmente por la producción, distribución y comercialización de este producto. Según las cifras proporcionadas por el sector, durante 2025 la producción de huevo generó un valor estimado de 99 mil 852 millones de pesos, cantidad equivalente a aproximadamente 35% del valor de la producción avícola nacional.

Detrás de esta industria existe una cadena productiva que involucra a criadores, productores, especialistas veterinarios, transportistas y distribuidores. En ese contexto, la salud de las gallinas ponedoras resulta indispensable para mantener la calidad de los alimentos y garantizar que el huevo llegue a los consumidores en condiciones adecuadas. Los especialistas señalan que la prevención de enfermedades, la bioseguridad y el bienestar animal son factores esenciales para sostener una producción constante.

“La importancia del huevo en México se refleja en su valor económico y también en todo lo que existe detrás de cada pieza que llega a la mesa. Una producción de huevo sostenible y de calidad comienza con aves sanas, y para ello son fundamentales la prevención, la bioseguridad, el bienestar animal y el acompañamiento de profesionales especializados. Cuidar la salud de las aves es cuidar también una parte esencial de la cadena que permite llevar alimentos seguros y de calidad a millones de familias mexicanas”, señaló Alberto Estrada, Gerente Técnico para la Unidad de Avicultura de MSD Salud Animal en México.

El Día Mundial del Huevo se conmemora el segundo viernes de octubre / Magnific

¿Qué beneficios tiene comer huevo?

Uno de los principales atributos del huevo es su contenido de proteína de alto valor biológico, que aporta aminoácidos necesarios para diferentes funciones del organismo. De acuerdo con los especialistas de MSD Salud Animal, una pieza contiene más de seis gramos de proteína, además de una variedad de vitaminas y minerales que contribuyen a una alimentación equilibrada.

Aunque algunas personas acostumbran consumir únicamente las claras, la yema concentra una parte importante de los nutrientes, entre ellos vitaminas A, D, E y K, vitaminas del grupo B, folatos, biotina y colina, además de antioxidantes y minerales. Por ello, eliminarla significa prescindir de una parte considerable de los micronutrientes que ofrece este alimento, aunque las necesidades nutricionales y recomendaciones de consumo pueden variar según las condiciones de salud de cada persona.

¿El huevo rojo es más nutritivo que el blanco?

Una de las creencias más extendidas es que el huevo rojo tiene mayores beneficios nutricionales que el blanco, pero los especialistas aclaran que el color de la cáscara no determina por sí mismo la calidad o el valor nutritivo del producto. La diferencia está relacionada principalmente con la genética y la raza de la gallina que lo produce, por lo que elegir uno u otro únicamente por su tonalidad no garantiza que se obtengan más proteínas o vitaminas.

En México, el consumo y la producción están dominados ampliamente por el huevo blanco, que representa aproximadamente 99% de la producción nacional, mientras que el huevo rojo corresponde al 1% restante, según los datos proporcionados. Esto demuestra que la preferencia de los consumidores mexicanos está claramente orientada hacia las piezas de cáscara blanca, aunque ambas variedades pueden formar parte de una alimentación saludable.

¿Por qué es importante la cáscara del huevo?

Aunque muchas veces pasa inadvertida, la cáscara cumple una función importante en la protección del contenido del huevo. Los especialistas explican que posee entre 7 mil y 15 mil poros, los cuales permiten el intercambio de gases durante el desarrollo del producto. Además, cuenta con una capa externa conocida como cutícula, que contribuye a limitar la pérdida de agua y funciona como una primera barrera física frente a determinados microorganismos.

Sin embargo, esta protección natural no significa que el huevo esté completamente libre de riesgos de contaminación. Por ello, su calidad también depende de las condiciones de producción, transporte, almacenamiento y manipulación. Mantener buenas prácticas de higiene resulta fundamental para conservar sus características y reducir la posibilidad de enfermedades transmitidas por alimentos.

México produjo más de tres millones de toneladas de huevo en 2025

Las dimensiones de la industria avícola mexicana también se reflejan en la cantidad de animales dedicados a la producción. De acuerdo con los datos difundidos por MSD Salud Animal, durante 2025 aproximadamente 185 millones de gallinas ponedoras produjeron más de tres millones de toneladas de huevo en México, una cifra que permite dimensionar la importancia de esta actividad para el abastecimiento nacional.

Para mantener estos niveles de producción, los especialistas consideran indispensable aplicar medidas de prevención de enfermedades, alimentación adecuada, bioseguridad y bienestar animal. El seguimiento de profesionales veterinarios también permite detectar problemas sanitarios y favorecer condiciones apropiadas para las aves, lo que contribuye tanto a la continuidad de la producción como a la calidad del alimento que finalmente llega a las familias.

¿Cómo conservar correctamente los huevos en casa?

Además de conocer sus propiedades, es importante prestar atención a la manera en que se almacenan. Los especialistas recomiendan lavarse las manos antes y después de manipular huevos, mantenerlos refrigerados dentro de su empaque original o en un recipiente cerrado y evitar los cambios bruscos de temperatura. También aconsejan mantenerlos alejados del calor y de la exposición directa a la luz solar, ya que las condiciones de almacenamiento pueden influir en su conservación.