¿Alcalde de Atzitzintla, Puebla, salió toda una ‘fichita'? Por estos presuntos delitos detuvieron a Eduardo ’N’

Las autoridades investigan su presunta relación con la organización delictiva conocida como ‘Los Zúñiga’ / Especial

Omar García Harfuch confirmó la captura del presidente municipal como parte de la Operación Enjambre

Un nuevo presidente municipal de Puebla se encuentra bajo investigación por sus presuntos vínculos con una organización delictiva. Se trata de Eduardo ‘N’, alcalde de Atzitzintla, cuya detención fue confirmada este jueves 26 de noviembre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como parte de las acciones de la Operación Enjambre.

De acuerdo con la información difundida por el funcionario federal, el edil fue detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado. Su captura es resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar posibles nexos entre el presidente municipal y el líder de una célula criminal denominada ‘Los Zúñiga’, con presencia en territorio poblano.

Las indagatorias apuntan a que esta organización estaría relacionada con diversos delitos cometidos en la región limítrofe entre Puebla y Veracruz, particularmente con el robo al autotransporte de carga, una actividad que ha motivado distintos operativos de seguridad en la entidad durante los últimos meses.

Eduardo ‘N’, alcalde de Atzitzintla, fue detenido como parte de la Operación Enjambre / Especial

Con la captura de Eduardo ‘N’, suman tres presidentes municipales detenidos en Puebla dentro de las acciones operativas dirigidas contra esta red delictiva, según el balance presentado por las autoridades federales.

¿De qué delitos se acusa al alcalde de Atzitzintla, Puebla?

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch informó que el presidente municipal de Atzitzintla fue detenido por los presuntos delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, luego de que las investigaciones permitieran obtener indicios sobre su posible relación con integrantes de una organización criminal.

La información recabada por las autoridades señala que Eduardo ‘N’ presuntamente mantenía vínculos con el líder de ‘Los Zúñiga’, grupo investigado por su participación en diferentes actividades ilícitas en la región de Esperanza y otros puntos cercanos a los límites con Veracruz.

El coordinador del Gabinete estatal de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que las investigaciones realizadas por las autoridades federales y la Fiscalía General del Estado ya contemplaban una posible colaboración entre el alcalde y dicha organización.

"Fue parte de un operativo coordinado desde el Gobierno de México con instancias estatales y la FGE por una investigación en el caso de este grupo denominado 'Los Zúñiga'. Era una banda que estaba operando en la zona de Esperanza con mucha incidencia en materia de robo de autotransporte, y las investigaciones señalan que el alcalde estaba vinculado con este grupo", señaló García Parra.

El alcalde es investigado por presunto secuestro exprés y robo de vehículo agravado / Especial

Las autoridades estatales adelantaron que darán seguimiento al proceso judicial del presidente municipal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en los hechos.

¿Quiénes son ‘Los Zúñiga’, grupo criminal con el que vinculan a Eduardo ‘N’?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ‘Los Zúñiga’ es una célula delictiva investigada por diferentes actividades ilícitas, particularmente aquellas relacionadas con los asaltos a transportistas que circulan por la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz.

Entre los delitos que las autoridades atribuyen presuntamente a esta organización se encuentran: Robo al autotransporte de carga.

Extorsión.

Secuestro exprés.

Asaltos carreteros.

Delitos contra la salud.

La región de Esperanza ha sido uno de los principales puntos de atención de las autoridades debido a la incidencia de robos al transporte de mercancías y a las investigaciones sobre la presencia de esta agrupación delictiva.

Las autoridades investigan posibles vínculos del edil con la organización delictiva ‘Los Zúñiga’ / Especial

¿Cómo fue la detención del alcalde de Atzitzintla?

La captura de Eduardo ‘N’ fue resultado de un operativo coordinado entre distintas instituciones federales y autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México, como parte de las investigaciones que se desarrollan contra la estructura criminal.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Tras confirmar la detención, García Harfuch reconoció la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y reiteró que las instituciones federales mantienen acciones contra la impunidad, bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el gobierno poblano señaló que los trabajos de inteligencia permanecen activos en diferentes regiones de la entidad, donde también se han realizado acciones para localizar y desmantelar instalaciones vinculadas con actividades delictivas.

Operación Enjambre: suman tres alcaldes detenidos en Puebla

La detención del presidente municipal de Atzitzintla se suma a una serie de intervenciones realizadas durante los últimos meses contra la organización delictiva investigada en Puebla. De acuerdo con el balance de las autoridades federales, se han efectuado 28 acciones operativas que han derivado en la detención de seis servidores públicos, entre ellos tres alcaldes.

En septiembre se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, donde fueron detenidas 12 personas, incluidos el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública de esa demarcación. Durante ese mismo mes también se concretó la captura de otro alcalde poblano.