Aldo Rendón tendrá que ser operado: ¿qué enfermedad tiene y cómo está de salud?

Habló sobre los problemas en el hígado y el bazo que provocaron su salida de La Casa de los Famosos México / IG: @aldorendon

El stylists reveló que deberá someterse a una cirugía en 2027 para retirarle nódulos de la tiroides

La salud de Aldo Rendón volvió a generar preocupación después de que el reconocido stylists y creador de contenido revelara que tendrá que someterse a una operación durante 2027, debido a la presencia de nódulos en la tiroides que requieren atención médica. La noticia llega meses después de que enfrentara diferentes complicaciones que lo obligaron a abandonar La Casa de los Famosos México 2026, donde comenzó a presentar síntomas que encendieron las alertas sobre su estado físico.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el famoso explicó que actualmente se encuentra mejor, aunque todavía tiene pendientes varios estudios y procedimientos relacionados con los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos meses. Entre ellos se encuentran las revisiones de la tiroides, las afectaciones que presentó en el hígado y el bazo, así como un cuadro de gota que complicó su estancia en el reality show.

A pesar de este panorama, el estilista aseguró que ha experimentado una mejoría, algo que incluso relacionó con los cambios visibles en su apariencia física. Con el sentido del humor que lo caracteriza, respondió a los cuestionamientos sobre su salud haciendo referencia al tono amarillento que llegó a presentar durante su enfermedad.

Aldo Rendón reveló que tendrá que someterse a una cirugía de tiroides durante 2027 / Especial

“Estoy bien. ¿No me ven mejor? Ya no estoy tan amarilla, ya no parezco Simpson”, comentó al ser cuestionado sobre su estado.

¿Por qué tendrán que operar a Aldo Rendón?

Aldo Rendón confirmó que deberá ingresar al quirófano en 2027 para retirarle unos nódulos que tiene en la tiroides, una glándula ubicada en la parte frontal del cuello que participa en la regulación de diferentes funciones del organismo.

El stylists explicó que, además de la intervención, los médicos necesitan realizar estudios para analizar los nódulos y conocer con mayor precisión sus características. La situación se suma a otros padecimientos que han requerido atención desde su participación en La Casa de los Famosos México.

Al hablar sobre los problemas médicos que ha enfrentado, Rendón señaló que varias complicaciones se presentaron prácticamente al mismo tiempo.

“Se me juntó todo, desde que tuvieron que sacarme, porque lo más me tienen que hacer una biopsia, me van a quitar unos nódulos que traigo ahí en la tiroides, más el hígado, el vaso, más la gota”, relató.

Rendón aseguró que actualmente se encuentra mejor después de sus complicaciones de salud / IG: @aldorendon

Aunque confirmó que necesitará una operación, no precisó la fecha exacta del procedimiento ni reveló los resultados de los estudios de tiroides. Tampoco informó que exista un diagnóstico de cáncer, por lo que no hay elementos para relacionar los nódulos con una enfermedad maligna.

Los nódulos tiroideos pueden tener diferentes causas y, en muchos casos, son benignos. Sin embargo, algunos requieren estudios adicionales, como una biopsia, para determinar sus características y establecer el tratamiento más adecuado.

¿Por qué Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 2026?

La preocupación por su salud comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, reality show del que tuvo que salir el 1 de septiembre, después de permanecer aproximadamente cinco semanas dentro de la competencia.

Durante el programa, el estilista comenzó a presentar diferentes molestias físicas que obligaron a solicitar una valoración médica. Los estudios realizados en ese momento revelaron complicaciones que requerían atención fuera de las instalaciones del reality, por lo que finalmente se tomó la decisión de que abandonara la casa.

Entre los problemas identificados se encontraba una fuerte inflamación del hígado y el bazo, además de un cuadro de gota que le provocaba molestias importantes. También se informó que sus niveles de ácido úrico habían alcanzado valores cercanos a tres veces lo considerado normal, situación que complicaba el tratamiento de sus síntomas.

El creador de contenido también enfrentó problemas en el hígado, el bazo y un cuadro de gota / IG: @aldorendon

Otro de los factores que dificultó su atención fue que, debido a las condiciones de su hígado, los médicos tenían restricciones para administrarle determinados medicamentos contra el dolor. Además, se reportó que presentó anemia hemolítica relacionada con la afectación hepática, lo que incrementó la preocupación sobre su estado general.

La acumulación de estos padecimientos hizo necesario que Rendón recibiera una valoración más completa y pudiera continuar su tratamiento bajo supervisión médica, algo que no resultaba sencillo mientras permanecía aislado dentro del programa.

¿Los problemas de salud de Aldo Rendón fueron provocados por los excesos?

Otro de los temas que surgieron durante el encuentro con la prensa fue la posibilidad de que sus padecimientos estuvieran relacionados con los excesos que pudo haber tenido a lo largo de su vida.

Al ser cuestionado directamente sobre este asunto, Aldo Rendón reconoció que no ha llevado una vida perfecta, aunque rechazó que todos sus problemas médicos puedan explicarse necesariamente por ese motivo.

“Pues es consecuencia… No porque, mira, hay gente que no tiene excesos y tiene gota y problemas en el hígado. Ya mira, digo, tampoco soy una blanca paloma, ¿No?”, respondió.

Con estas declaraciones, el estilista dejó claro que no pretende presentar su estilo de vida como intachable, pero también señaló que existen personas que desarrollan enfermedades como la gota o problemas hepáticos sin haber tenido antecedentes de excesos.