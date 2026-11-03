Cae 'El Patrón', presunto líder de Los Linos, grupo ligado a extorsiones y homicidios en Morelos

Omar García Harfuch confirmó que suman nueve presuntos integrantes de Los Linos detenidos durante 2026 / Especial

Lino 'N', también conocido como 'El Señor', fue capturado en Ixtapaluca, Estado de México

Autoridades federales lograron la detención de Lino 'N', alias 'El Patrón' o 'El Señor', identificado como uno de los presuntos líderes de Los Linos, organización criminal señalada por su participación en extorsiones, homicidios y robo de vehículos en distintos municipios de Morelos. La captura se realizó este martes en Ixtapaluca, Estado de México, como parte de las acciones del Gobierno federal para combatir la violencia en la región.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención mediante una publicación en su cuenta de X, donde explicó que el operativo forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, acciones impulsadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el funcionario, 'El Patrón' es considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelos, debido a su presunta posición dentro de Los Linos, agrupación que mantiene presencia en diferentes municipios de la entidad. Su captura se suma a otras ocho detenciones realizadas en mayo de este año, cuando las autoridades intervinieron contra integrantes de la misma organización.

Autoridades de todos los niveles participaron para la captura de Lino 'N', alias 'El Patrón' / Especial

¿Quién es Lino 'N', alias 'El Patrón', detenido en el Estado de México?

Lino 'N', conocido también como 'El Señor', es señalado por las autoridades federales como uno de los dirigentes de Los Linos, grupo delictivo relacionado con hechos violentos y actividades criminales en Morelos. Su nombre cobró relevancia después de que García Harfuch anunciara su captura en territorio mexiquense, donde participaron diferentes instituciones de seguridad e investigación.

La operación estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia para localizar al presunto integrante de la organización.

El funcionario federal también destacó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como al apoyo del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

Fue en mayo cuando se detuvieron a los primeros cabecillas de la banda de Los Lino / Especial

¿De qué delitos se acusa a 'El Patrón' y a Los Linos?

Según las investigaciones de las autoridades, Los Linos estarían relacionados con actividades de extorsión, homicidios y robo de vehículos, delitos que han generado preocupación en diferentes localidades de Morelos.

La organización es señalada por mantener presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, municipios donde las autoridades han identificado operaciones relacionadas con el grupo.

En su mensaje, Omar García Harfuch explicó:

“Esta organización está vinculada con extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca”.

La extorsión es uno de los delitos que las autoridades federales buscan combatir mediante operativos dirigidos contra organizaciones señaladas por exigir dinero a comerciantes, empresarios y ciudadanos a través de amenazas o intimidaciones.

En Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización / Especial

Operativo contra Los Linos en Yautepec dejó ocho detenidos y dos policías heridos

La captura de 'El Patrón' está relacionada con una operación anterior realizada el 6 de mayo de 2026 en Yautepec, Morelos, cuando elementos federales detuvieron a ocho presuntos integrantes de Los Linos, entre quienes se encontraban Rodolfo y Carlos Adame Sotelo, identificados como hermanos del ahora detenido.

Durante aquella intervención, los agentes de seguridad enfrentaron una situación de riesgo que dejó dos elementos de la SSPC lesionados, quienes tuvieron que recibir atención médica especializada. Uno de ellos presentó heridas de consideración y requirió ingresar de urgencia a quirófano.

La operación de mayo formó parte de las investigaciones que las autoridades desarrollaban contra la organización criminal y permitió avanzar en la identificación de otros presuntos integrantes del grupo.

Casi seis meses después, las labores de inteligencia derivaron en la captura de Lino 'N' en el Estado de México, con lo que las autoridades consideran que se dio continuidad a las acciones emprendidas para debilitar la estructura de Los Linos.