Carrito de asistencia golpea a jugador lesionado de Cincinnati contra una pared

Josh Hough gritó de dolor, luego del golpe que recibió en la pierna | Captura

Josh Hough vivió un momento desafortunado durante el partido ante West Virginia, pues después de sufrir una lesión el carrito que lo trasladaba lo chocó con una pared

El futbol americano colegial de Estados Unidos dejó una de las imágenes más insólitas de la jornada, luego de que Josh Hough, jugador de los Cincinnati Bearcats, tuvo que abandonar el campo por una lesión, pero su traslado en un carrito de asistencia médica terminó convirtiéndose en otro momento de preocupación.

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El incidente ocurrió este sábado durante el encuentro frente a los West Virginia Mountaineers, cuando el defensivo necesitó ayuda para salir del terreno de juego. Una cámara de la transmisión captó el momento en que el vehículo retrocedió mientras Hough viajaba en la parte trasera.

¿Qué le pasó a Josh Hough durante el partido?

La lesión inicial se produjo en el segundo cuarto, cuando el tackle defensivo quedó tendido sobre el césped y posteriormente abandonó el campo con ayuda de sus compañeros. El problema afectaba la parte inferior de su pierna izquierda.

Cuando el personal de West Virginia lo trasladaba hacia los vestidores, el conductor del carrito retrocedió demasiado y acercó al jugador contra una pared. Hough reaccionó con gestos de dolor, mientras el vehículo finalmente avanzó para continuar el recorrido.

La secuencia quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados y usuarios cuestionaron lo sucedido. Sin embargo, no se confirmó que el incidente provocara una lesión adicional ni que agravara el problema original.

Momento en el que Josh Hough gritó de dolor por el golpe en la pierna | Captura

¿Cuál es el estado de salud del jugador?

Hough fue descartado para el resto del encuentro debido a la lesión. Hasta los reportes iniciales, Cincinnati no había informado públicamente sobre la gravedad del problema ni sobre el tiempo que podría permanecer fuera de actividad.

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