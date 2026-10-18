Militar cae desde el techo del Alamodome durante ceremonia previa a un partido de futbol americano

La ambulancia entró al emparrillado para atender al militar | Redes sociales

El integrante de las Fuerzas Armadas fue trasladado a un hospital y su estado de salud no se ha informado

Un momento de tensión se vivió en el Alamodome de San Antonio, Texas, cuando un integrante de las Fuerzas Armadas cayó mientras descendía desde el techo del estadio durante una ceremonia previa al partido de futbol americano entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen, disputado este sábado.

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El accidente ocurrió durante una demostración de rappel organizada como parte del homenaje a los militares y veteranos. De acuerdo con reportes de medios locales, cuatro elementos participarían en el descenso desde las alturas, pero uno de ellos perdió el control durante la maniobra y terminó impactándose contra el suelo.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Alamodome?

Según los testimonios recogidos por medios estadounidenses, el militar se encontraba aproximadamente a la mitad del descenso cuando comenzó a bajar de manera descontrolada. La caída provocó una rápida movilización del personal presente en el terreno de juego.

Tras el impacto, el elemento permaneció inmóvil mientras integrantes del equipo médico acudían para brindarle atención. El personal de UTSA formó un perímetro alrededor del lugar y los servicios de emergencia trabajaron durante varios minutos antes de trasladarlo en camilla.

Un portavoz de la Universidad de Texas en San Antonio confirmó que el militar fue llevado a un hospital de la zona. Hasta los primeros reportes publicados sobre el incidente, no se había dado a conocer información oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.

Se vivieron momentos de tensión por la caída del militar | Especial

El accidente retrasó el partido entre UTSA y Navy

El integrante de las Fuerzas Armadas pertenecía al Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea estadounidense, una unidad especializada en la preparación de controladores tácticos aéreos y en maniobras vinculadas con operaciones militares.