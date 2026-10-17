Balón de futbol americano con el logo de la NFL | AFP

La Semana 6 de la NFL 2026 tendrá una intensa jornada dominical con partidos disponibles en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming

La Semana 6 de la NFL 2026 continuará este domingo 18 de octubre con una jornada llena de actividad, en la que los aficionados mexicanos podrán disfrutar de diferentes enfrentamientos a través de televisión abierta, señales de paga y servicios de streaming. Entre los encuentros más atractivos aparecen los compromisos de los Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens.

Los partidos comenzarán desde las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, con el enfrentamiento internacional entre Houston Texans y Jacksonville Jaguars, que se disputará en Londres y contará con transmisión a través de ESPN y Disney+.

La actividad continuará a las 11:00 de la mañana con una amplia cartelera de encuentros simultáneos. FOX y FOX One transmitirán los partidos de Chicago Bears contra Atlanta Falcons, Baltimore Ravens frente a Cleveland Browns, New York Jets ante New England Patriots y Carolina Panthers contra Philadelphia Eagles, ofreciendo diferentes alternativas para seguir la jornada.

Jugadores de los Jacksonville Jaguars celebran con Cam Little ante Eagles en Londres | AP

¿Qué partidos de la NFL se podrán ver en televisión abierta en México?

Los aficionados que prefieran seguir la NFL por televisión abierta tendrán dos encuentros disponibles a través de Canal 5. El primero será el enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Tampa Bay Buccaneers, programado para las 11:00 de la mañana, mientras que el segundo será el duelo entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que comenzará a las 2:25 de la tarde.

Por su parte, FOX y FOX One también ofrecerán los encuentros de Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams, programado para las 2:05 de la tarde, y Buffalo Bills frente a Las Vegas Raiders, que arrancará a las 2:25. Estos compromisos complementarán la oferta de transmisiones para los seguidores del futbol americano en territorio mexicano.

Además, otros enfrentamientos de la jornada serán Tennessee Titans contra Indianapolis Colts y New Orleans Saints frente a New York Giants, ambos programados para las 11:00 de la mañana.

Jugadores de Colts y Steelers en la Semana 5 de la NFL | AP

¿Dónde ver el Sunday Night Football entre Cowboys y Packers?

Uno de los partidos más esperados del domingo será el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, correspondiente al tradicional Sunday Night Football. El encuentro está programado para las 6:20 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante ESPN y Disney+, de acuerdo con la programación difundida por NFL México.

Finalmente, los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir todos los encuentros de la Semana 6 mediante NFL Game Pass, servicio disponible a través de DAZN.