La Semana 6 de la NFL 2026 continuará este domingo 18 de octubre con una jornada llena de actividad, en la que los aficionados mexicanos podrán disfrutar de diferentes enfrentamientos a través de televisión abierta, señales de paga y servicios de streaming. Entre los encuentros más atractivos aparecen los compromisos de los Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens.
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Los partidos comenzarán desde las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, con el enfrentamiento internacional entre Houston Texans y Jacksonville Jaguars, que se disputará en Londres y contará con transmisión a través de ESPN y Disney+.
La actividad continuará a las 11:00 de la mañana con una amplia cartelera de encuentros simultáneos. FOX y FOX One transmitirán los partidos de Chicago Bears contra Atlanta Falcons, Baltimore Ravens frente a Cleveland Browns, New York Jets ante New England Patriots y Carolina Panthers contra Philadelphia Eagles, ofreciendo diferentes alternativas para seguir la jornada.
¿Qué partidos de la NFL se podrán ver en televisión abierta en México?
Los aficionados que prefieran seguir la NFL por televisión abierta tendrán dos encuentros disponibles a través de Canal 5. El primero será el enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Tampa Bay Buccaneers, programado para las 11:00 de la mañana, mientras que el segundo será el duelo entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que comenzará a las 2:25 de la tarde.
Por su parte, FOX y FOX One también ofrecerán los encuentros de Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams, programado para las 2:05 de la tarde, y Buffalo Bills frente a Las Vegas Raiders, que arrancará a las 2:25. Estos compromisos complementarán la oferta de transmisiones para los seguidores del futbol americano en territorio mexicano.
Además, otros enfrentamientos de la jornada serán Tennessee Titans contra Indianapolis Colts y New Orleans Saints frente a New York Giants, ambos programados para las 11:00 de la mañana.
¿Dónde ver el Sunday Night Football entre Cowboys y Packers?
Uno de los partidos más esperados del domingo será el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, correspondiente al tradicional Sunday Night Football. El encuentro está programado para las 6:20 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante ESPN y Disney+, de acuerdo con la programación difundida por NFL México.
Finalmente, los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir todos los encuentros de la Semana 6 mediante NFL Game Pass, servicio disponible a través de DAZN.