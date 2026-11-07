¿Cómo murió Cho Jin-woo? El youtuber que recorrió el mundo y México en su bicicleta

Su familia viajó a Bolivia para repatriar sus restos y despedir al joven / IG: @/jinwcho

El creador de contenido surcoreano, conocido como Jin's Travels, falleció a los 33 años tras ser atropellado por un camión

El mundo de los creadores de contenido está de luto por la muerte de Cho Jin-woo, el youtuber surcoreano que se hizo conocido por recorrer distintos países en bicicleta y compartir sus experiencias con miles de seguidores. El joven, de 33 años, perdió la vida el pasado miércoles 4 de noviembre de 2026, después de ser atropellado por un camión de carga mientras circulaba por una avenida de El Alto, Bolivia, donde continuaba una travesía que lo había llevado a conocer buena parte de Latinoamérica.

La noticia fue confirmada por su familia, que utilizó las redes sociales del creador de contenido para informar sobre el accidente y agradecer las muestras de cariño recibidas. Su hermano mayor explicó que estaban realizando los trámites necesarios para trasladar sus restos a Corea del Sur, con el apoyo de las autoridades diplomáticas de ese país.

Cho Jin-woo murió a los 33 años durante un recorrido en bicicleta por Bolivia / IG: @jinwcho

La muerte del influencer también causó conmoción entre sus seguidores mexicanos, pues Cho Jin-woo había recorrido México durante varios meses de 2025, visitando playas, ciudades, sitios históricos y distintos destinos turísticos. Sus publicaciones mostraban los paisajes que encontraba en el camino, así como los momentos que compartía con las personas que conocía durante su aventura.

¿Cómo murió Cho Jin-woo, el youtuber conocido como Jin's Travels?

De acuerdo con reportes de las autoridades bolivianas, el accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 4 de noviembre, cuando Cho Jin-woo circulaba en su bicicleta por la avenida 6 de Marzo, una de las principales vialidades de la ciudad de El Alto, ubicada en las inmediaciones de La Paz.

El creador de contenido fue impactado por un camión de carga de grandes dimensiones, lo que le provocó lesiones que terminaron con su vida. El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, según los reportes difundidos por medios locales.

El youtuber surcoreano fue atropellado por un camión en la ciudad de El Alto / IG: @jinwcho

Después del atropellamiento, el conductor del vehículo presuntamente intentó abandonar el lugar. Sin embargo, otros automovilistas lo persiguieron y lograron interceptarlo para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía.

Durante las primeras investigaciones, el chofer habría declarado que no observó la bicicleta antes del impacto. Las autoridades también informaron que la prueba de alcoholemia realizada al conductor resultó negativa.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades bolivianas para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. De acuerdo con reportes locales del 6 de noviembre, un juez dispuso detención domiciliaria para el conductor involucrado, mientras continúa el procedimiento legal.

Su familia viajó a Bolivia para realizar los trámites de repatriación / IG: @/jinwcho

¿Qué dijo la familia de Cho Jin-woo sobre su fallecimiento?

La muerte del youtuber fue comunicada públicamente el 5 de noviembre, cuando su hermano mayor compartió un mensaje a través de la cuenta de Instagram del creador de contenido. En la publicación confirmó que Jin-woo había perdido la vida durante su recorrido por Bolivia y agradeció a quienes lo acompañaron durante sus viajes.

"Con pesar, compartimos que Jin-woo ha fallecido en un accidente de tránsito que involucra a un gran camión en Bolivia", escribió.

La familia también pidió respeto durante el duelo y solicitó a los seguidores evitar la difusión de rumores o versiones que no estuvieran confirmadas sobre las circunstancias del accidente. Además, informó que trabajaba con la Embajada de Corea del Sur en Bolivia para realizar los trámites necesarios y trasladar el cuerpo del joven a su país de origen.

El fallecimiento provocó numerosos mensajes de despedida de personas que seguían sus aventuras y que habían conocido sus recorridos por diferentes partes del mundo.

Cho Jin-woo recorrió México en bicicleta durante 2025

Antes de llegar a Bolivia, el creador de contenido había pasado una larga temporada en territorio mexicano, donde documentó distintos momentos de su viaje. Su aventura por México comenzó en mayo de 2025, cuando compartió fotografías de su llegada al país y mostró su entusiasmo por conocer nuevos lugares.

"2025.05.05 ¡¡México Vamos!!", escribió para anunciar el inicio de su recorrido.

Durante las primeras semanas visitó Baja California y Baja California Sur, donde compartió imágenes de las playas y los paisajes que encontró mientras avanzaba en bicicleta. Posteriormente, en junio, continuó su recorrido por Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, estados donde registró parte de sus experiencias y los caminos que atravesaba.

Para julio, el youtuber llegó a Hidalgo y el Estado de México, donde conoció las pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más representativos del país.

También visitó la Ciudad de México, donde aprovechó su estancia para conocer el Zócalo capitalino y disfrutar de una función de lucha libre, una de las actividades culturales que llamó su atención.