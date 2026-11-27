¿Cómo seguir el recorrido de las mariposas monarca desde tu celular? Esta APP te permite hacerlo gratis

Project Monarch utiliza pequeños transmisores solares para monitorear la migración desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques mexicanos

Cada año, miles de mariposas monarca emprenden un viaje de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México, donde encuentran las condiciones necesarias para pasar el invierno. Ahora, gracias a una herramienta tecnológica, cualquier persona con un teléfono celular puede contribuir al seguimiento de uno de los fenómenos naturales más impresionantes del continente.

Se trata de Project Monarch, una aplicación gratuita que permite consultar los registros de desplazamiento de las mariposas equipadas con pequeños transmisores, además de convertir los teléfonos de sus usuarios en dispositivos capaces de detectar a estos insectos cuando pasan cerca.

La iniciativa busca aprovechar la participación ciudadana para obtener información sobre las rutas migratorias, conocer los cambios que experimentan durante su recorrido e identificar posibles amenazas para la conservación de la especie.

Project Monarch permite seguir la migración de las mariposas monarca desde un celular / Especial

En el Estado de México, donde se encuentran algunos de los principales destinos de hibernación de la mariposa monarca, la plataforma ya cuenta con registros en diferentes municipios, principalmente en la región de los Volcanes, el Valle de Toluca y localidades cercanas a Michoacán.

¿Cómo funciona Project Monarch, la aplicación para rastrear mariposas monarca?

El funcionamiento de esta herramienta se basa en pequeños transmisores equipados con tecnología Bluetooth y alimentados mediante energía solar, los cuales son colocados por especialistas en el tórax de las mariposas para reducir las interferencias con su vuelo durante el trayecto migratorio.

Estos dispositivos tienen un peso aproximado de 60 miligramos, similar al de un grano de arroz, y emiten señales que pueden ser detectadas por teléfonos celulares que cuenten con la aplicación instalada y tengan activadas las funciones necesarias.

Cuando una mariposa equipada con uno de estos transmisores pasa cerca de un usuario, el sistema registra su código de identificación, la hora del encuentro y la ubicación geográfica mediante el GPS del dispositivo móvil.

Las mariposas monarca recorren más de cuatro mil kilómetros durante su migración / Magnific

Posteriormente, la información se envía a una plataforma en la nube, donde se integra al historial de desplazamiento de cada ejemplar. De esta manera, los registros recopilados por diferentes usuarios ayudan a los investigadores a reconstruir parte de las rutas que siguen estos insectos.

¿Cuántas mariposas monarca cuentan con dispositivos de rastreo?

El desarrollo de esta tecnología comenzó en 2015, cuando surgió la propuesta de diseñar un dispositivo de localización lo suficientemente ligero para ser transportado por una mariposa. En el proyecto participó la empresa Cellular Tracking Technologies y, después de varios años de investigación, la colocación de los transmisores comenzó en 2025.

En una primera etapa, el programa contempló el seguimiento de 500 ejemplares. Sin embargo, durante 2026 la iniciativa amplió su alcance y más de mil 800 mariposas monarca fueron equipadas con dispositivos de rastreo.

El objetivo no solamente es conocer los lugares por los que transitan durante su migración, sino también obtener información sobre sus ciclos de vida, las variaciones de sus desplazamientos y las dificultades que enfrentan a lo largo de su recorrido por América del Norte.

Más de mil 800 ejemplares fueron equipados con transmisores durante 2026 / Magnific

¿En qué municipios del Estado de México se han detectado mariposas monarca?

Los registros recientes de Project Monarch muestran la presencia de ejemplares equipados con transmisores en diferentes regiones del territorio mexiquense, particularmente en municipios ubicados en las inmediaciones de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

De acuerdo con los reportes, se han registrado alrededor de 14 detecciones distribuidas de la siguiente manera: Atlautla y Ecatzingo: nueve registros en conjunto.

Ozumba: un registro en las inmediaciones del municipio.

Amecameca: dos registros.

Ixtapaluca: dos registros.

También se han identificado desplazamientos en localidades como Donato Guerra, Villa de Allende, Zinacantepec, Toluca, Almoloya, San Martín Totoltepec, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan y Luvianos.

Es importante señalar que la aplicación únicamente registra a las mariposas que cuentan con un transmisor y cuya señal ha sido captada por algún dispositivo compatible. Por ello, la ausencia de detecciones en un municipio no significa que no existan ejemplares en esa zona.

¿Dónde se concentran las mariposas monarca durante el invierno?

Entre los principales destinos de la mariposa monarca en el Estado de México se encuentran el Santuario de Piedra Herrada, en Temascaltepec, y el Santuario La Mesa, en San José del Rincón, espacios reconocidos por recibir a estos insectos durante la temporada invernal.

Los bosques del Estado de México y Michoacán constituyen una región fundamental para la conservación de la especie, debido a que ofrecen condiciones favorables para su permanencia durante los meses más fríos del año.

La temporada de hibernación se extiende generalmente de noviembre a marzo, periodo en el que las mariposas permanecen en territorio mexicano antes de comenzar su desplazamiento de regreso hacia el norte del continente.

¿Cómo rastrear mariposas monarca desde tu celular gratis?

Las personas interesadas en seguir la migración de estos insectos y colaborar con los investigadores pueden hacerlo mediante Project Monarch, sin necesidad de adquirir dispositivos adicionales.

Para participar en el monitoreo es necesario seguir estos pasos: Descargar la aplicación Project Monarch. Instalarla en el teléfono celular. Activar la conexión Bluetooth. Autorizar el acceso a la ubicación del dispositivo. Mantener habilitadas estas funciones para facilitar la detección de mariposas equipadas con transmisores.

Cuando uno de estos ejemplares se encuentre dentro del alcance del teléfono, la aplicación podrá captar su señal y generar un registro que contribuirá al seguimiento de su recorrido.