El Congreso estatal avaló con 35 votos la desaparición del Ayuntamiento luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano

La situación política de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dio un giro importante después de que el Congreso estatal aprobara la desaparición de poderes del Ayuntamiento con 35 votos a favor y ninguno en contra. La determinación fue tomada después de que el gobernador Salomón Jara Cruz solicitara formalmente la medida tras la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, ocurrida el pasado 23 de septiembre.

La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria del Congreso y significa que el gobierno municipal que estaba en funciones deja de operar bajo su integración anterior, mientras se establece un esquema temporal que garantice los servicios, la seguridad y la administración pública. El Gobierno de Oaxaca aseguró que la intención es evitar un vacío de autoridad y mantener la gobernabilidad en uno de los municipios más importantes del Istmo de Tehuantepec.

La detención del presidente municipal, Miguel ’N’, llevó a los cambios en el municipio / Especial

¿Quién gobernará Juchitán tras la desaparición de poderes?

La respuesta ya fue definida. Después de la resolución del Congreso, Salomón Jara nombró a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán de Zaragoza, quien quedará encargado de encabezar la administración mientras se desarrolla la transición institucional.

Según información oficial del Gobierno de Oaxaca, Vásquez Jiménez es originario de Juchitán y cuenta con más de una década de servicio en la región del Istmo. Ha sido director municipal de Protección Civil, fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos y presidente de Bomberos Voluntarios Zapotecos, además de desempeñarse como locutor en lengua zapoteca.

El Ejecutivo estatal señaló que su nombramiento busca garantizar una transición ordenada, continuidad administrativa y seguridad para la población, mientras se define el futuro institucional del municipio conforme a la legislación estatal.

Elementos estatales y federales tienen el control de la seguridad en Juchitán / Especial

¿Por qué desaparecieron los poderes en Juchitán?

El procedimiento comenzó después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, identificado por autoridades como Miguel “N”, en un operativo realizado el 23 de septiembre. El Gobierno de Oaxaca informó que a partir de ese momento se generó una situación excepcional dentro del Ayuntamiento y solicitó al Congreso la desaparición formal de sus poderes.

La desaparición de poderes no significa que Juchitán quede sin gobierno. En términos prácticos, implica retirar a la administración municipal existente y sustituirla temporalmente por una figura designada para garantizar la continuidad de las funciones públicas.

El gobernador afirmó después de la votación que corresponde ahora a su administración garantizar una transición ordenada y dar certeza a la población.

El Congreso de Oaxaca voto a favor de la desaparición de poderes en Juchitán / Especial

Retiran armas a la Policía Municipal de Juchitán

La crisis institucional también tuvo repercusiones en materia de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca realizó una revista extraordinaria y retiró preventivamente el armamento que se encontraba bajo resguardo de la Policía Municipal.

De acuerdo con la dependencia estatal, fueron aseguradas 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres, los cuales fueron trasladados al Depósito General de Armamento de la SSPC, ubicado en el Cuartel General de la Policía Estatal en Santa María Coyotepec.

La medida fue aplicada debido a que, tras la ausencia del presidente municipal, no existían las condiciones jurídicas necesarias para mantener el resguardo local del equipo táctico y el armamento, según explicó oficialmente el gobierno estatal.

¿Juchitán se quedará sin Policía?

No. Aunque las armas de la corporación municipal fueron retiradas preventivamente, el Gobierno de Oaxaca informó que mantendrá un despliegue permanente de fuerzas estatales y federales para garantizar la seguridad.

En la zona operan elementos de la Policía Estatal y las Fuerzas Especiales Binnizá, además de existir coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y otras instituciones federales.

La administración estatal aseguró además que no habrá un vacío de autoridad y que las labores de vigilancia, prevención y seguridad continuarán mientras se estabiliza la nueva estructura administrativa.

¿Qué pasará con los servicios públicos en Juchitán?

La desaparición de poderes no implica que se suspendan servicios como recolección de basura, alumbrado, atención administrativa, Protección Civil o seguridad pública. La figura del comisionado municipal temporal tiene precisamente la función de asegurar continuidad mientras se reorganiza el Ayuntamiento.

El Gobierno de Oaxaca señaló que la prioridad será mantener el funcionamiento institucional, fortalecer la atención social y asegurar que los servicios públicos continúen llegando a colonias, agencias y comunidades.