¿Cuál es el estado de salud de Carrot Top tras buscar quitarse la vida? Esto sabemos

El comediante estadounidense permanece internado en Las Vegas y su representante aseguró que se encuentra recuperándose

El comediante estadounidense Scott Thompson, mejor conocido como Carrot Top, permanece hospitalizado en Las Vegas después de una emergencia ocurrida el viernes 18 de septiembre de 2026, situación que obligó a cancelar sus presentaciones en el Luxor Hotel and Casino, recinto donde mantiene una de las residencias de comedia más conocidas de la ciudad. TMZ reportó, citando fuentes cercanas al caso, que el artista habría sido hospitalizado tras un intento de suicidio; su representante confirmó la internación, aunque no detalló públicamente la causa.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a la abrupta suspensión de sus espectáculos. Inicialmente fue cancelada la función programada para la noche del viernes, pero este sábado 19 de septiembre se confirmó que Carrot Top continúa internado y que su presentación de esa noche también fue suspendida, mientras permanece bajo atención médica.

El comediante estadounidense Scott Thompson está hospitalizado en Las Vegas / FB: @CarrotTopLive

¿Cómo se encuentra Carrot Top?

La actualización más clara llegó por parte de Jami Schlicher, representante del comediante, quien confirmó que Thompson permanece en el hospital y que está recibiendo el apoyo médico correspondiente.

"El señor Thompson se está recuperando en el hospital y está recibiendo la atención y el apoyo que necesita", detalló la vocera en su mensaje a los medios.

La representante también pidió respeto para la privacidad del artista y de sus familiares mientras atraviesa este momento.

"Su familia y sus allegados están profundamente agradecidos por la preocupación y las oraciones, y piden respetuosamente privacidad en este momento", concluyó el comunicado.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos sobre su tratamiento, diagnóstico médico ni una fecha estimada de alta. Lo confirmado es que sigue hospitalizado y que su evolución es de recuperación, de acuerdo con su equipo.

La situación que obligó a cancelar sus presentaciones en el Luxor Hotel and Casino / FB: @CarrotTopLive

¿Carrot Top intentó quitarse la vida?

TMZ informó el viernes 18 de septiembre, citando fuentes familiarizadas con la situación, que Carrot Top habría sido hospitalizado después de un intento de suicidio en el área de Las Vegas. Posteriormente, el medio publicó imágenes que mostraban presencia policial en su residencia durante la tarde del viernes.

Sin embargo, es importante precisar que su representante no confirmó públicamente ese detalle. Jami Schlicher se limitó a informar que el comediante está hospitalizado, recuperándose y recibiendo la atención necesaria, por lo que el intento de suicidio permanece como información atribuida al reporte de TMZ y no como una declaración oficial de la familia o del equipo médico.

Por el momento tampoco se han difundido públicamente las circunstancias que habrían rodeado la emergencia, y la familia pidió privacidad.

Thompson permanece en el hospital y que está recibiendo el apoyo médico correspondiente / FB: @CarrotTopLive

Cancelan dos presentaciones de Carrot Top en Las Vegas

La hospitalización tuvo consecuencias inmediatas sobre la agenda del comediante. Su presentación del pasado viernes 18 de septiembre en el Luxor Hotel and Casino fue cancelada después de la emergencia médica.

Un día después, TMZ confirmó que la función del sábado 19 de septiembre también fue suspendida, debido a que Carrot Top sigue internado y continuará recibiendo atención por el momento.

La cartelera todavía mostraba una próxima presentación para el lunes, aunque hasta este sábado no existe certeza sobre si el artista estará en condiciones de regresar al escenario para esa fecha.

El Luxor expresó buenos deseos para su recuperación, pero todavía no se ha anunciado públicamente un calendario definitivo para las funciones que pudieran verse afectadas.

Por el momento tampoco se han difundido públicamente las circunstancias que habrían rodeado la emergencia / FB: @CarrotTopLive

Carrot Top lleva más de 20 años en el Luxor

La hospitalización marca una pausa poco habitual en una de las trayectorias más estables del entretenimiento en Las Vegas. Carrot Top mantiene una residencia en el Luxor desde 2005, convirtiéndose en uno de los comediantes con mayor permanencia continua dentro de la cartelera de la ciudad.

Su espectáculo se caracteriza por el uso de objetos, accesorios y elementos visuales, estilo conocido como prop comedy, además de la energía con la que suele interactuar con el público.

A lo largo de los años, su imagen —particularmente su cabello rojo— se volvió fácilmente reconocible dentro de la cultura popular estadounidense. Además de sus funciones en Las Vegas, ha participado en programas y series como Scrubs, Family Guy, Glee y Hacks.

¿Cuándo regresará Carrot Top a los escenarios?

Por ahora no existe una fecha oficial para su regreso. La cancelación consecutiva de las funciones del viernes y sábado confirma que su recuperación continúa siendo la prioridad.

La decisión sobre cuándo podrá retomar su residencia dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones de los especialistas que lo atienden. Su representante tampoco ha adelantado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.