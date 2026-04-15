¿Cuándo ver el cometa C/2025 R3 en abril y por qué será uno de los más brillantes del año?

Si eres de los que de repente se queda viendo el cielo, este mes trae un motivo extra para hacerlo. Abril no se va sin regalar otro espectáculo, y ahora toca el turno del cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), que ya empieza a llamar la atención por su brillo.

No es una estrella más ni algo que verás como un punto perfecto. Este tipo de cometas se distingue porque se ve como una especie de nube tenue, algo difusa, pero justamente eso es lo que lo hace interesante si tienes paciencia para ubicarlo.

De acuerdo con aplicaciones especializadas como Star Walk, este cometa ya superó la magnitud 5, lo que lo coloca en un nivel en el que sí puede observarse, aunque en muchos casos será necesario apoyarse con binoculares o telescopio para apreciarlo mejor.

El mejor día para observarlo será el 17 de abril, cuando tendrá mayor brillo./ Pixabay

¿Cuándo se podrá ver el cometa C/2025 R3?

Aquí viene lo importante: el mejor momento para buscarlo será el 17 de abril, cuando alcance un punto de mayor brillo, de acuerdo con datos de la NASA.

Pero no es el único día clave. El 27 de abril pasará relativamente cerca de la Tierra, a unos 44 millones de millas, lo que también mejora las condiciones para observarlo.

Para ubicarlo, hay que mirar hacia el cielo oriental, especialmente al amanecer. Se moverá entre zonas cercanas a las constelaciones de Pegaso y Piscis, así que no está de más usar alguna app para no perderlo.

El 27 de abril alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a 44 millones de millas./ Pixabay

¿Por qué este cometa se verá más brillante?

Lo curioso de este cometa es que su brillo podría aumentar conforme se acerque, y no es solo porque esté más cerca.

Hay un fenómeno llamado Dispersión hacia Adelante, que básicamente ocurre cuando la luz del Sol atraviesa el polvo del cometa con el ángulo adecuado. En ese momento, más luz se dirige hacia la Tierra y eso hace que lo percibamos más brillante.

No es algo que pase siempre con todos los cometas, por eso este evento ha generado más expectativa entre quienes siguen estos fenómenos.

La ventana para verlo va desde mediados de abril hasta finales del mes en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se podrá observar por las noches a inicios de mayo.