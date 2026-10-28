De qué murió Alvin Hellerstein? El juez que lleva el caso contra Nicolás Maduro en Nueva York

Su fallecimiento obliga a designar a otro juez para continuar el proceso contra el venezolano y su esposa

El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien estaba al frente del proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años en Nueva York, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por autoridades del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y generó incertidumbre sobre el futuro de uno de los procedimientos judiciales internacionales más importantes que se desarrollan actualmente en territorio estadounidense.

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El fallecimiento del magistrado ocurre apenas dos semanas después de que encabezara una audiencia relacionada con las acusaciones contra Maduro y Flores, quienes enfrentan cargos federales en Estados Unidos. Hellerstein permanecía activo en sus funciones judiciales a pesar de su avanzada edad, por lo que su muerte obliga a reorganizar los expedientes que tenía asignados, incluido el proceso contra el exmandatario venezolano, cuyo juicio está programado para el 14 de junio de 2027.

El juez federal Alvin K. Hellerstein estaba al frente del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores / Redes Sociales

¿De qué murió el juez Alvin Hellerstein?

De acuerdo con información atribuida al tribunal federal de Nueva York, Alvin Hellerstein falleció por causas naturales, poco antes de cumplir 93 años. Aunque las primeras confirmaciones de su muerte no especificaban el motivo, posteriormente se informó que el deceso ocurrió por causas naturales, sin que se detallara públicamente alguna enfermedad específica.

La muerte fue confirmada por Edward Friedland, director ejecutivo de los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, quien informó sobre el fallecimiento del magistrado. Hellerstein era considerado uno de los jueces más experimentados de Manhattan y mantenía una importante carga de trabajo relacionada con asuntos políticos, financieros y penales de gran repercusión pública.

Su fallecimiento se produjo cuando todavía participaba activamente en audiencias y resoluciones judiciales. De hecho, durante octubre había presidido una comparecencia relacionada con los nuevos cargos presentados contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, lo que demuestra que continuó ejerciendo sus responsabilidades prácticamente hasta las últimas semanas de su vida.

El caso del expresidente de Venezuela y su esposa será asignado a otro juez / Especial

¿Qué pasará con el juicio de Nicolás Maduro tras la muerte del juez?

La principal consecuencia del fallecimiento de Hellerstein será la designación de un nuevo magistrado para continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Las autoridades judiciales estadounidenses informaron que los asuntos que estaban bajo su responsabilidad serán reasignados de manera aleatoria a otros jueces federales, quienes deberán revisar los antecedentes y determinar cómo continuarán los procedimientos.

El proceso contra Maduro incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos vinculados con armas, además de nuevos señalamientos incorporados al expediente. Tanto el exmandatario venezolano como su esposa se han declarado inocentes de los cargos presentados en su contra, mientras sus representantes legales mantienen diferentes recursos y argumentos de defensa.

Durante la audiencia del pasado 15 de octubre, Hellerstein abordó aspectos del procedimiento y el calendario judicial. Entre los asuntos pendientes se encuentra la discusión sobre los argumentos de inmunidad soberana planteados por la defensa de Maduro, así como las solicitudes para desestimar algunas acusaciones.

Alvin Hellerstein falleció por causas naturales, poco antes de cumplir 93 años / Redes Sociales

La siguiente audiencia estaba prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio fue programado para el 14 de junio de 2027. Aunque el fallecimiento del juez podría provocar ajustes en la organización de las próximas comparecencias, esto no significa que el proceso quede cancelado o que los acusados recuperen automáticamente su libertad. El nuevo magistrado podrá mantener las fechas existentes o modificarlas si considera necesario contar con más tiempo para estudiar el expediente.

¿Quién fue Alvin Hellerstein, el juez que llevaba el caso Maduro?

Alvin Kenneth Hellerstein nació el 28 de diciembre de 1933 en Nueva York y desarrolló una extensa carrera como abogado y funcionario judicial estadounidense. Fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, cargo desde el cual participó en numerosos procedimientos que marcaron la historia judicial de Estados Unidos durante las siguientes décadas.

Antes de incorporarse al Poder Judicial, Hellerstein prestó servicio en el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército estadounidense y trabajó como abogado litigante en Manhattan. En 2011 adquirió la categoría de juez sénior, una condición que le permitía continuar atendiendo asuntos judiciales con una carga de trabajo generalmente menor, aunque mantuvo una participación activa en casos de gran complejidad.

Uno de los episodios más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando supervisó durante años demandas por fallecimientos, lesiones y daños materiales derivados de los ataques contra el World Trade Center. Estos procedimientos involucraron a víctimas, familiares, trabajadores de rescate y otras personas afectadas por las consecuencias de los atentados.

Alvin Hellerstein también llevó casos relacionados con Donald Trump

Además del proceso contra Nicolás Maduro, el magistrado intervino en diferentes asuntos judiciales relacionados con el presidente estadounidense Donald Trump, particularmente en los intentos de trasladar a una corte federal el caso penal estatal vinculado con los pagos realizados para silenciar a la actriz conocida como Stormy Daniels.

En agosto de 2026, Hellerstein rechazó nuevamente una solicitud presentada por la defensa de Trump para trasladar el procedimiento al ámbito federal y buscar su desestimación mediante argumentos de inmunidad presidencial. La resolución se convirtió en una de sus últimas decisiones judiciales de gran repercusión política.