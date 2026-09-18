¿De qué murió Duncan Sheik? El cantante, de 56 años, estaba hospitalizado en estado crítico

Su familia había pedido privacidad apenas días antes de confirmar su fallecimiento / Especial

El compositor y ganador del Tony por Spring Awakening murió en Manhattan

El mundo de la música y del teatro de Broadway está de luto por la muerte de Duncan Sheik, cantante y compositor reconocido mundialmente por el éxito noventero “Barely Breathing” y por su trabajo en el musical Spring Awakening. El artista falleció a los 56 años en Manhattan después de que apenas unos días antes su familia informara que se encontraba hospitalizado en estado crítico, pero estable.

La noticia fue confirmada mediante las redes sociales oficiales del músico, donde sus familiares y representantes compartieron un mensaje de despedida en el que destacaron la influencia que dejó tanto en la música popular como en el teatro. Su muerte ocurrió durante la noche del jueves 17 de septiembre de 2026, mientras permanecía acompañado por sus seres queridos.

El mundo de la música y del teatro de Broadway está de luto por la muerte de Duncan Sheik / Especial

¿De qué murió Duncan Sheik?

La madre del músico, Suzanne Sheik, confirmó que la causa del fallecimiento fue falla orgánica, de acuerdo con información publicada inicialmente por The New York Times y retomada por Associated Press, People y otros medios estadounidenses.

Aunque algunos reportes iniciales mencionaron un posible paro cardíaco, la información atribuida directamente a la familia apunta a la falla orgánica como la causa de muerte. Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre qué órganos se vieron afectados ni sobre la condición médica que llevó al deterioro de su salud.

La familia tampoco había informado previamente cuál era el diagnóstico que provocó su hospitalización, por lo que durante varios días existió incertidumbre alrededor del estado del músico.

Todo indica que un paro cardiaco terminó con su vida / Especial

Duncan Sheik había sido hospitalizado días antes

El miércoles 16 de septiembre, la familia del cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar mediante Instagram que Duncan estaba recibiendo atención médica y permanecía en una condición delicada.

"Nos gustaría compartir una actualización con los fans de Duncan y con el público. Duncan está recibiendo actualmente atención médica y permanece en estado crítico, pero estable. Por respeto a Duncan y a nuestra familia, no compartiremos más detalles médicos en este momento", decía el comunicado.

En aquel momento no se reveló la enfermedad, complicación o diagnóstico que había llevado al artista al hospital. La familia únicamente pidió privacidad y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Dos días después, la cuenta oficial del músico confirmó su fallecimiento con un mensaje dirigido a seguidores, amigos y miembros de la comunidad artística.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik. El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro. Desde su éxito nominado al Grammy, ‘Barely Breathing’, hasta su innovador trabajo, ganador de los premios Tony y Grammy, en Spring Awakening, el arte de Duncan conmovió a muchos y deja una huella imborrable en el panorama cultural”, dijo su familia.

En la misma red del cantante se expuso: “Duncan fue padre, esposo, hijo, hermano y amigo. Será recordado por su sensibilidad, ingenio, inteligencia y la profunda humanidad que transmitió a quienes lo conocieron y amaron. Duncan falleció anoche rodeado de amor”.

El cantante estuvo hace un par de días internado con estado delicado / Especial

¿Quién fue Duncan Sheik?

Duncan Scott Sheik nació el 18 de noviembre de 1969 y desarrolló una carrera que logró conectar dos mundos muy distintos: el pop de los años 90 y el teatro musical de Broadway.

Su gran salto a la fama llegó en 1996 con “Barely Breathing”, canción incluida en su álbum debut homónimo. El sencillo alcanzó el número 16 del Billboard Hot 100 y permaneció 55 semanas en la lista, convirtiéndose en uno de los temas que definieron su primera etapa artística.

La canción incluso recibió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, consolidando rápidamente a Sheik como uno de los cantautores más reconocibles de aquella década. Sin embargo, su carrera no se quedó únicamente en el pop.

Su gran salto a la fama llegó en 1996 con “Barely Breathing” / Especial

Spring Awakening cambió la trayectoria de Duncan Sheik

Años después, Sheik encontró un segundo gran momento profesional al componer la música de Spring Awakening, musical desarrollado junto a Steven Sater y basado en la obra del dramaturgo alemán Frank Wedekind.

La producción llegó a Broadway y se convirtió en un fenómeno, al mezclar una historia ambientada en el siglo XIX con un sonido contemporáneo cercano al rock alternativo y al pop.

Spring Awakening ganó ocho Premios Tony, incluido Mejor Musical, mientras que Duncan Sheik recibió reconocimientos por Mejor Banda Sonora Original y Mejor Orquestación. El álbum del elenco también obtuvo un Grammy.

La obra también ayudó a impulsar las carreras de intérpretes como Lea Michele y Jonathan Groff, quienes posteriormente alcanzaron fama internacional en cine y televisión.

Duncan Sheik también trabajó en otros musicales

Después del éxito de Spring Awakening, el músico continuó explorando el teatro y participó en diferentes proyectos, entre ellos American Psycho, Whisper House y Alice by Heart.

Incluso en los meses previos a su muerte seguía trabajando en nuevas producciones. Uno de sus proyectos, Memoirs of Amorous Gentlemen, tenía previsto comenzar funciones Off-Broadway apenas unos días después de su fallecimiento.

Además, una nueva producción de Spring Awakening estaba programada para estrenarse posteriormente en Nueva York, lo que demuestra que su relación con el teatro se mantuvo activa prácticamente hasta el final de su vida.

Su último álbum llegó en 2022

Aunque Broadway se convirtió en una parte fundamental de su carrera, Sheik nunca abandonó completamente su trabajo como solista. A lo largo de los años lanzó distintos materiales discográficos y mantuvo una presencia constante como compositor.

Su álbum más reciente, Claptrap, fue publicado en 2022 y se convirtió en el último material de estudio que presentó antes de su fallecimiento. Su carrera terminó así abarcando varias décadas y géneros, pasando de los rankings de pop estadounidense a algunos de los escenarios teatrales más importantes del mundo.